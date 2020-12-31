C нового года изменятся правила поездок из Великобритании в Эстонию

Правительство утвердило правила, в соответствии с которыми в Эстонию из Великобритании можно въезжать только в том случае, если за 72 часа до поездки был сделан тест на SARS-CoV-2 и его результат был отрицательным. Обязанность делать тест не распространяется на детей младше 10 лет. После пересечения границы приезжающим из Великобритании необходимо 14 дней провести в самоизоляции. В течение этого периода нельзя покидать место жительства или постоянного пребывания.

14-дневную самоизоляцию можно сократить, если в дополнение к тесту, сделанному до приезда в Эстонию, сделать тест также на седьмой день пребывания в Эстонии. Если результат обоих тестов будет негативным, период самоизоляции сократится.

Люди, которые приедут из Великобритании в Эстонию в ближайшие дни и у которых уже не будет возможности сделать тест за 72 часа до поездки, должны будут сдать тест сразу же по прибытии. Для сокращения периода самоизоляции им нужно будет сделать второй тест не ранее, чем на седьмой день после первого. Результаты обоих тестов должны быть негативными.

Период самоизоляции сократится и в том случае, если врач признает человека не представляющим опасности заражения. Для сокращения периода самоизоляции тест должны будут сдать и дети моложе 10 лет.

Человек, приехавший из Великобритании, может прерывать самоизоляцию по распоряжению врача, полицейского или спасателя, в случае экстренной ситуации. Из дома в период самоизоляции можно уходить также в том случае, если это единственный способ приобрести товары первой необходимости. На улице необходимо полностью избегать контактов с другими людьми. Вне зависимости от причин, по которым человек покинул место самоизоляции, при этом необходимо соблюдать все меры предосторожности, препятствующие распространению коронавируса. По-прежнему остаются в силе исключения для лиц, на которых не распространяется требование сдавать тест и соблюдать самоизоляцию в том случае, если у них нет симптомов заболевания. Например, ограничения не распространяются на лиц, прибывающих в Эстонию в рамках военного сотрудничества, на дипломатов и лиц, связанных с работами по разрешению чрезвычайной ситуации.