C апреля в Эстонии введут "плату за пустую кассету"

В четверг правительство приняло подготовленный Министерством юстиции проект постановления, на основании которого за воспроизведение музыки и других произведений, защищенных авторским правом, с 1 апреля со смарт-устройств начнут взимать разовую плату, пишет rus.err.
К цене следующих современных цифровых устройств будет взиматься дополнительная "плата за пустую кассету":
- ноутбук и планшет — 3,5 евро
- настольный компьютер — 3,5 евро
- смартфон и MP3 / MP4-плеер — 3,5 евро
- телевизор с функцией записи — 4 евро
- аудио- или видеозаписывающее устройство, которое может записывать на CD, DVD и BD — 3 евро
С устройств хранения данных также будет взиматься дополнительная плата:
- MP3, MP4 плеер — 3 евро
- внешний жесткий диск — 3 евро
- USB карта памяти — 0,50 центов
- карта памяти — 0,50 центов
- оптические носители — 0,03 цента
Так называемая плата за "пустую кассету" считается компенсацией авторам за легальное копирование их произведений на магнитные кассеты, CD- или DVD-диски, которым люди занимаются для личного пользования.
Решение правительства поставило точку в многолетнем деле, когда организации, представляющие творческих людей, обратились в суд, поскольку постановление правительства Эстонской Республики, датированное чуть ли не прошлым веком, лишало их компенсации за копирование произведений в частных целях с помощью цифровых устройств, предусмотренной законодательством Европейского Союза. Подробнее читайте здесь.
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