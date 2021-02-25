C апреля в Эстонии введут "плату за пустую кассету"

К цене следующих современных цифровых устройств будет взиматься дополнительная "плата за пустую кассету":

- ноутбук и планшет — 3,5 евро

- настольный компьютер — 3,5 евро

- смартфон и MP3 / MP4-плеер — 3,5 евро

- телевизор с функцией записи — 4 евро

- аудио- или видеозаписывающее устройство, которое может записывать на CD, DVD и BD — 3 евро

С устройств хранения данных также будет взиматься дополнительная плата:

- MP3, MP4 плеер — 3 евро

- внешний жесткий диск — 3 евро

- USB карта памяти — 0,50 центов

- карта памяти — 0,50 центов

- оптические носители — 0,03 цента

Так называемая плата за "пустую кассету" считается компенсацией авторам за легальное копирование их произведений на магнитные кассеты, CD- или DVD-диски, которым люди занимаются для личного пользования.

Решение правительства поставило точку в многолетнем деле, когда организации, представляющие творческих людей, обратились в суд, поскольку постановление правительства Эстонской Республики, датированное чуть ли не прошлым веком, лишало их компенсации за копирование произведений в частных целях с помощью цифровых устройств, предусмотренной законодательством Европейского Союза. Подробнее читайте здесь.