C 1 января будет пополнен список льготных лекарств Больничной кассы

В некоторых случаях врачи теперь смогут использовать уже имеющиеся в льготном списке лекарства по новым показаниям или на более ранних этапах медикаментозного лечения. Это значит, что расширится целевая группа пациентов — потребителей льготных лекарств, что приведет к дополнительному увеличению бюджета.

Эрки Лайдмяэ, заведующий отделом лекарств и медицинских вспомогательных средств Больничной кассы, сказал, что каждый год в список льготных лекарств добавляются больничные или рецептурные лекарства, необходимые лишь немногим пациентам. ”Если несколько лет назад для лечения одного заболевания была только пара лекарств, то сегодня медицинские знания и диагностика болезней достигли такой степени, что болезнь каждого пациента может быть более точно диагностирована и разделена на подтипы. Это также означает, что лекарства становятся все более персональными, но и более дорогими. Например, Больничная касса уже сейчас финансирует ряд так называемых целевых препаратов, то мы можем целиться по цели — очагу заболевания — уже не "пушкой", а использовать более точный "прицел". Такое лечение дорогое, но зачастую более эффективное и менее вредное для здоровья”, — пояснил Лайдмяэ.

По словам Лайдмяэ, самое важное изменение в списке льготных лекарств, вступающее в силу в начале 2021 года, касается финансирования лечения гепатита С. При помощи новых лекарств можно начать искоренять это серьезное заболевание и лечить пациентов, которые ранее находились в листе ожидания. ”Здесь мы достигли договоренности о цене с производителем лекарств, и можем теперь более тщательно заняться лечением гепатита С”, — уточнил Лайдмяэ. Сейчас в Эстонии приблизительно 10 000 человек с гепатитом С.

Одна из задач Больничной кассы — получить как можно более низкую цену препарата в результате переговоров с производителями лекарств. Изначально лекарства очень дорогие и из-за этого недоступны с учетом имеющихся на сегодня вариантов финансирования области лечения. Если переговоры с Больничной кассой увенчиваются успехом, значит, гораздо больше людей смогут получить помощь за тот же объем денежных средств.