C 1 сентября изменяется схема исчисления родительской компенсации. Плата по уходу за ребенком отменена

Изменения вводятся для того, чтобы период, взятый за основу при расчёте родительской компенсации, был одинаковым для всех.

При действующей системе, когда за основу берётся всегда календарный год, предшествующий началу родительской компенсации, в зависимости от месяца рождения ребёнка этот период может быть в очень неравном временном промежутке.

С новой системой временной промежуток будет всегда равным 12 месяцем, предшествующим беременности.

Если право на получение родительского возмещения возникло раньше 1 сентября 2019, вас не затронет переход на новую систему. Вам назначат родительское возмещение или продолжат его выплату по ранее действующему порядку.

Начиная с 1 сентября 2019 больше не назначается плата по уходу за ребенком

В отношении детей, родившихся начиная с 1 сентября 2019 г., плата по уходу за ребёнком больше не назначается. Свободные средства государство поэтапно свяжет с новой системой родительского возмещения в период 2020-2022.

Всем семьям, где ребёнок родился не позднее 31 августа 2019 г., департамент социальных дел назначает и выплачивает плату за уход за ребенком на предыдущих основаниях.

Выплата пособия по уходу за ребенком будет продолжена до его окончания, но не позднее 31 августа 2024.

Обратите внимание, что пособие по уходу за ребенком и детское пособие являются различными видами пособия

С 1 сентября 2019 года будет отменено только пособие по уходу за ребенком.