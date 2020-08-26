Бывший вице-мэр Таллинна: мемориал на Маарьямяги следует передать городу

”Наше общество дозрело до того, чтобы понимать значимость различных объектов. Это касается и монументов, построенных в советское время. Сегодня мемориальный комплекс Маарьямяги для многих таллиннцев является местом отдыха, откуда можно полюбоваться видами на город и залив”, — пояснил Мёльдер, проработавший в 2017—2019 годах вице-мэром Таллинна.

Мёльдер добавил, что мемориал на Маарьямяги также является важной частью Пирита теэ и ее окрестностей. ”Я убежден, что неприемлемо пытаться вносить раскол в общество разговорами о сносе мемориального комплекса. В данном случае со стороны государства стала бы разумным шагом передача монумента городу”, — добавил он.

”Жители столичных районов Кесклинн и Пирита годами ждали, когда территория комплекса будет приведена в порядок. И сейчас настал последний момент, чтобы это сделать, поскольку большая часть мемориального комплекса стала опасной для посещений”, — отметил Мёльдер.