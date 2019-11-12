12.11.2019, 17:13

Бывший советник Ярвика Урмас Арумяэ в 90-е был связан с подозрительными сделками с недвижимостью

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Urmas Arumäe
Maaeluministri nõuniku kohalt skandaaliga lahkunud advokaat Urmas Arumäe.Foto: Tiit Blaat

Бывший советник министра сельской жизни Марта Ярвика Урмас Урамяэ ушел с поста, так как его обвиняли в возможном конфликте интересов. Однако это не первый раз, когда Арумяэ вменяли связь с подозрительными сделками.

В 1997 году в ходе реформы собственности было постановлено, что государство может вернуть и ту недвижимость, договор купли-продажи которой был заключен до государственного переворота 1940 года, но оформление которого не было завершено.

Этим воспользовался Рауль Риемер из рода балтийских немцев, предоставив суду документ, который якобы был составлен в Берлине и обнаружен позже где-то в России — при помощи Арумяэ.

Согласно документу, дед Риемера якобы приобрел у дальних родственников недвижимость, среди которой были шести домов в Кадриорге, незадолго до наступления советских войск. Арумяэ объяснил суду, что "нашел" документ в российском архиве, но предъявил суду лишь его копию. Оригинал же каким-то образом затерялся.

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Жители кадриоргских домов посчитали документ подделкой, так как никто из них никогда не слышал от своих родителей и родственников, что дома планировалось продать. Кроме того, одного из домовладельцев в этом документе якобы представлял близкий родственник на основе доверенности. Как выяснилось же, нотариуса, заверившего данную доверенность, никогда не существовало.

Подписи на документе 1940 года выглядели так, будто их оставили шариковой ручкой — а ведь она была изобретена лишь в 1941 году. Архивные документы все же доказали, что в 1940-х годах вышеупомянутые дома принадлежали все же своим владельцам, о не деду Рауля Риемера.

Несмотря на все это, "обнаруженный" Урмасом Арумяэ документ помог Раулю Риемеру заполучить недвижимости на несколько десятков миллионов крон — подозрения в достоверности документа не повлияли на сделку.

Уже в 1999 году один из жителей домов направил заявление о возможной фальсификации документа в криминальную полицию, а в 2001 году инцедент расследовала и полиция.

А в 2008 году Арумяэ, покидая пост старейшины волости Виймси, подписал договор с фирмой, которую сам же консультировал. Этот договор обошелся волости более чем в миллион крон.

К сожалению, ни один из этих случаев арумяэ не помнит достаточно хорошо, чтобы прокомментировать. Однако он отметил, что в начале 2000-х полиция с ним не связывалась насчет расследования возможной фальсификации документа.

Ранее в отношении адвоката Урмаса Арумяэ было возбуждено уголовное дело, когда он находился на посту советника Ярвика — подозревают конфликт интересов.

Ведущий прокурор госпрокуратуры Саскиа Каск сообщила, что в рамках уголовного дела проверяется, нарушил ли адвокат закон, когда консультировал министра в части деятельности находящегося в ведении министерства Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA), будучи одновременно защитником подозреваемого по делу, где потерпевшей стороной является PRIA.

"После ознакомления с запрошенными документами будет принято процессуальное решение. В настоящий момент никто подозреваемым не признан", — сказала Каск.

Чуть позже Арумяэ подал в отставку (отказался от договора о предоставлении юридических услуг). По словам Марта Хельме, Арумяэ сделал это для того, чтобы спасти Ярвика от необоснованных и продиктованных политическими соображениями нападок.

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