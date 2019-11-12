Бывший советник Ярвика Урмас Арумяэ в 90-е был связан с подозрительными сделками с недвижимостью

Несмотря на все это, "обнаруженный" Урмасом Арумяэ документ помог Раулю Риемеру заполучить недвижимости на несколько десятков миллионов крон — подозрения в достоверности документа не повлияли на сделку.
Уже в 1999 году один из жителей домов направил заявление о возможной фальсификации документа в криминальную полицию, а в 2001 году инцедент расследовала и полиция.
А в 2008 году Арумяэ, покидая пост старейшины волости Виймси, подписал договор с фирмой, которую сам же консультировал. Этот договор обошелся волости более чем в миллион крон.
К сожалению, ни один из этих случаев арумяэ не помнит достаточно хорошо, чтобы прокомментировать. Однако он отметил, что в начале 2000-х полиция с ним не связывалась насчет расследования возможной фальсификации документа.
Ранее в отношении адвоката Урмаса Арумяэ было возбуждено уголовное дело, когда он находился на посту советника Ярвика — подозревают конфликт интересов.
Ведущий прокурор госпрокуратуры Саскиа Каск сообщила, что в рамках уголовного дела проверяется, нарушил ли адвокат закон, когда консультировал министра в части деятельности находящегося в ведении министерства Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA), будучи одновременно защитником подозреваемого по делу, где потерпевшей стороной является PRIA.
"После ознакомления с запрошенными документами будет принято процессуальное решение. В настоящий момент никто подозреваемым не признан", — сказала Каск.
Чуть позже Арумяэ подал в отставку (отказался от договора о предоставлении юридических услуг). По словам Марта Хельме, Арумяэ сделал это для того, чтобы спасти Ярвика от необоснованных и продиктованных политическими соображениями нападок.
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