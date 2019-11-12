Бывший советник Ярвика Урмас Арумяэ в 90-е был связан с подозрительными сделками с недвижимостью

В 1997 году в ходе реформы собственности было постановлено, что государство может вернуть и ту недвижимость, договор купли-продажи которой был заключен до государственного переворота 1940 года, но оформление которого не было завершено.

Этим воспользовался Рауль Риемер из рода балтийских немцев, предоставив суду документ, который якобы был составлен в Берлине и обнаружен позже где-то в России — при помощи Арумяэ.

Согласно документу, дед Риемера якобы приобрел у дальних родственников недвижимость, среди которой были шести домов в Кадриорге, незадолго до наступления советских войск. Арумяэ объяснил суду, что "нашел" документ в российском архиве, но предъявил суду лишь его копию. Оригинал же каким-то образом затерялся.

Жители кадриоргских домов посчитали документ подделкой, так как никто из них никогда не слышал от своих родителей и родственников, что дома планировалось продать. Кроме того, одного из домовладельцев в этом документе якобы представлял близкий родственник на основе доверенности. Как выяснилось же, нотариуса, заверившего данную доверенность, никогда не существовало.

Подписи на документе 1940 года выглядели так, будто их оставили шариковой ручкой — а ведь она была изобретена лишь в 1941 году. Архивные документы все же доказали, что в 1940-х годах вышеупомянутые дома принадлежали все же своим владельцам, о не деду Рауля Риемера.