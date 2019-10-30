Бывший советник Керт Кинго: она была самым лучшим министром EKRE

Вяли отмечает, что пробыл в должности советника всего несколько дней (с 21 по 25 октября). Он утверждает, что все это время она говорила правду (при этом Кинго сказала Рийгикогу, что не разговаривала с Вяли о его найме на работу — ред.), а если бы он и министр остались на своих постах, то он бы начал свою работу с разрушения некоторых мифов, например, о том, что Кинго не знает английского языка или что ей не нравится путешествовать и она не готова этого делать. По словам Вяли, за границей кое-кому не нравилась партийная принадлежность министра и ее игнорировали, а на родине все выставлялось так, будто ей не нравятся командировки.

Вяли сказал, что в качестве советника должен был получать 1300 евро в месяц (полставки) и одной из главных его задач было изменить имидж Кинго в глазах общественности. ”Я утверждаю, что она была самым лучшим, компетентным и знающим министром EKRE”, — сказал Вяли.

По его словам, ошибка Кинго состояла в излишней надменности, из-за чего она потеряла поддержку своей партии и в результате осталось без министерского кресла. ”Скорость, с которой Керт сняли, поражает. Продолжавшееся 17 лет правительство Партии реформ и успех в политике держался на том, что ни одного своего человека они не бросали”, — добавил он.