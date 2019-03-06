Бывший реформист Игорь Грязин собирается баллотироваться в Европарламент в списке центристов

"Вероятность этого очень высока", — сказал Грязин ERR, отметив, что на этот счет у него есть принципиальная договоренность с Центристской партией.

То, что он планирует баллотироваться в списке центристов, политик объяснил сходством Центристской партии и Партии реформ.

"Центристская партия и Партия реформ очень похожи по своему мировоззрению", — сказал Игорь Грязин, сославшись на то, что они обе принадлежат в Европе к одной и той же политической организации ALDE.

Игорь Грязин был одним из основателей Партии реформ в 1994 году, и баллотировался в ее рядах на всех парламентских выборах с 1995 года. Однако с осени 2018 года Грязин начал публично высказывать недовольство нынешней политикой реформистов, а 3 января 2019 года вышел из партии. "Не я ушел из партии, а партия ушла от меня. Той Партии реформ, в числе основателей которой я был 25 лет назад, больше нет", — заявил политик.