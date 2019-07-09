Бывший работник вспомогательного центра: клиенты не получали всю услугу, деньги с удовольствием тратили на воздух

Схема была простая. Департаменту социального страхования (SKA) или Кассе по безработице предоставляли план, на основании которого начинали заниматься клиентом. Это, по словам Мартина, тоже устанавливалось, скорее, согласно тому, как руководителю Aarika OÜ Мерле Рохтметс нужно было предложить работу своим людям. "Нет-нет, нам нужна работа специальному педагогу. Поставь специального педагога", — описывает Мартин, как руководительница стояла рядом с ним и диктовала правила. По словам Мартина, были и дети, которые нуждались бы в помощи специального педагога больше. "Но тогда мы эту услугу им предложить не могли", — говорит Мартин.

Реабилитационный план — это рамки, внутри которых детям в учреждении устанавливают план действий. Мартин говорит, что поскольку составлять план действий давали специалистам, это тоже засчитывали за час их работы. В других учреждениях, по его словам, это делают секретари и администраторы и клиент за счет бумажной работы не остается без услуги. Например, если специальный педагог составлял ребенку план действий, то за счет этого ребенок не получал час услуги специалиста.

Мартин получил задание звонить людям, чьих детей он даже ни разу не видел. Он представлялся, спрашивал, как дела у ребенка. "Максимум пятиминутные звонки были ", — говорит он. За это записывали целый часовой семейный сеанс. Эту услугу SKA больше не финансирует, но в прошлом году она еще была и дороже, чем индивидуальная услуга.

"Цель звонков была в том, чтобы можно было записать услугу. Чтобы если кто-нибудь когда-нибудь проверит, свяжется с родителями, то они смогут сказать, что действительно звонили, звонок ведь был сделан. Мне Мерле сказала: "Не разговаривай долго! Свободно успеешь за час сделать десять звонков". Но в действительности так, что на один звонок должно уходить 45 минут".

Мартин описывает: "Смотрю план реабилитации, выбираю, какие услуги назначены. Смотрю финансовый остаток, за который он вообще может получить услугу. Затем составляю план действий, что занимает у меня примерно пять минут: ставлю туда эти коды, название этой услуги и сколько часов получит. Такое меню. Всего вся эта деятельность занимает, может быть, 15 мнут, что является нормальным уходящим на документацию временем".

"Многие люди не знали", — объясняет работавшая в Aarika Минна, как можно было тратить предназначенные для услуги часы на все остальное. "Это делали постоянно". Она говорит, что тех, кто пальцем отслеживал каждую услугу, были лишь единицы. "Например, если десять раз предусмотрена физиотерапия, то клиент в лучшем случае получал девять раз. То есть этот десятый раз улетал в трубу. Приводили такое оправдание, что физиотерапевт должен на основании девяти раз написать историю, что клиент должен делать дальше. Так делали и с людьми из Кассы по безработице. В договоре Кассы по безработице даже есть пункт, что так нельзя делать. Что клиент должен получить свою услугу до последнего раза".

Касса по безработице не нашла нарушений, все формы участия клиентов, по их заверению, были в порядке.

"Это должна быть очень старая информация. Потому что это старая информация. У вас, наверное, старая информация", — повторяет владелец и руководитель учреждения Мерле Рохтметс. Рохтметс признает, что такие случаи были, но они остались в позапрошлом году. За эти нарушения Департамент социального страхования в начале 2018 года на четыре месяца лишил Aarika OÜ лицензии.

Но бывшие работники Aarika говорят, что такие схемы там делали и после восстановления лицензии в апреле прошлого года, на что Рохтметс отвечает: "В принципе, я не могу это прокомментировать. Возможно, что этот человек уже долгое время не работает у нас".

По ее словам, бумажная работа раньше не шла в счет рабочего времени, но теперь идет, и выводы за счет бумажной работы специалистов не пропадают. Слова руководительницы поддерживает и постановление министра социальной защиты, где в каждую услугу засчитана предварительная и последующая работа с клиентом. По словам Рохтметс, они в начале года также прибегли к помощи программы, которая помогает быстрее делать выводы. Она заверяет, что если клиенту, например, нужна физиотерапия десять раз, то он ее получает.

Рохтметс говорит, что все упреки — это старая информация и разговоры недовольных и обиженных бывших работников.

По словам руководителя службы реабилитации SKA Эве Алликсоо, в Aarika OÜ не обнаружено вышеописанных нарушений. "Если такие сигналы до нас доходят, то мы обязательно проверяем", — говорит она и добавляет, что во многих случае речь может не идти об обмане, а у родителей просто недостаточно информации об оказании услуги. "Услуга реабилитации состоит из множества разных услуг, в ходе которых помимо обычных контактных часов проводят и такую работу, во время проведения которой сам клиент не должен присутствовать".