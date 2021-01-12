Бывший пресс-секретарь: Департамент здоровья затянул с предупреждением о вечеринках из-за собственного праздника

Саар сообщил в интервью изданию Õhtuleht, что генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно в октябре прошлого года дал устное указание задержать публикацию пресс-релиза с соответствующим предупреждением, пока в столичном офисе ведомства не состоится запланированный праздник.

По словам Саара, проведение такой корпоративной вечеринки выглядело как опасным, так и неэтичным, тем более что совместно с кризисным штабом было принято решение разослать пресс-релиз с предупреждением о рисках в период Хэллоуина в связи с коронавирусом не позднее 30 октября.

Бывший пресс-секретарь департамента утверждает, что гендиректор ведомства, который был инициатором праздника, дал ему устное указание подождать с публикацией пресс-релиза, чтобы избежать неловкой ситуации, если о проведении вечеринки в Департаменте здоровья станет известно общественности.

Саар поступил в соответствии с полученным указанием, разослав пресс-релиз 31 октября уже после праздника в департаменте, т.е. непосредственно в дату Хэллоуина.

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