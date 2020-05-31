Бывший премьер-министр РФ: в Эстонии голосуют электронно, но там доверяют властям, а в России десятилетиями обманывают народ

"В нормальной ситуации, конечно, это свободные выборы без всякого электронного голосования, лишь в физической, бумажной, форме и под контролем самих граждан, — рассказал Касьянов о том, каким, по его мнению, должно быть волеизъявление народа в России. — Так происходит в нормальных демократических странах. Даже в самых продвинутых государствах голосуют бумажками. Да, в Эстонии голосуют электронно, но там народ очень сплочен, люди доверяют друг другу и своим властям. Для большой страны такие формы не подходят. У нас уровень доверия между различными группами нулевой. Тем более к власти. Поскольку она десятилетиями обманывает граждан, никто ей не верит. Люди должны сами контролировать свой выбор и свое решение".

Михаил Касьянов — председатель Правительства Российской Федерации с 17 мая 2000 по 24 февраля 2004 года. С 2005 года Касьянов находится в политической оппозиции к руководству России.

Дистанционное электронное голосование в России на выборах в законодательные органы власти впервые было проведено в единый день голосования 8 сентября 2019 года на выборах депутатов в Московскую городскую Думу VII созыва.