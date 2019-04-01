Бывший министр образования Тынис Лукас вернулся в партию Isamaa

Баллотировавшийся и избранный в Рийгикогу как беспартийный по списку "Отечества" (Isamaa) экс-министр образования Тынис Лукас вступил в партию.
Согласно данным Коммерческого регистра, Тынис Лукас стал членом "Отечества" 28 марта, пишет rus.err.ee.
На выборах в Рийгикогу Лукас был первым номером "Отечества" в Тарту, где набрал 2506 голосов и получил право на депутатский мандат.
Лукас вошел в список "Отечества" на выборах в Европарламент. Членами партии недавно стали и другие кандидаты — Рихо Террас (26 марта) и Кятлин Кульдмаа (29 марта).
Лукас был членом "Отечества" (у партии были разные названия — "Союз Отечества" и "Союз Отечества и Res Publica) с 1992 по 2013 год.