Бывший министр образования Тынис Лукас вернулся в партию Isamaa

Согласно данным Коммерческого регистра, Тынис Лукас стал членом "Отечества" 28 марта, пишет rus.err.ee.

На выборах в Рийгикогу Лукас был первым номером "Отечества" в Тарту, где набрал 2506 голосов и получил право на депутатский мандат.

Лукас вошел в список "Отечества" на выборах в Европарламент. Членами партии недавно стали и другие кандидаты — Рихо Террас (26 марта) и Кятлин Кульдмаа (29 марта).

Лукас был членом "Отечества" (у партии были разные названия — "Союз Отечества" и "Союз Отечества и Res Publica) с 1992 по 2013 год.