22.11.2019, 20:21

Бывший министр обороны Маргус Цахкна: нельзя исключать, что Хельме — агенты влияния

 (27)
EST 14
Margus Tsahkna
Margus TsahknaFoto: Hendrik Osula

Бывший министр обороны Маргус Цахкна считает, что в вопросах государственной безопасности должна быть нулевая терпимость как в отношении глупости, так и злонамеренности. По его словам лидер EKRE Март Хельме может вполне быть агентом влияния.

”Министр внутренних дел Март Хельме, находясь на ключевом министерском посту, представляет прямую угрозу нашей безопасности и не годен для должности", — заявил Цахкна Eesti Päevaleht.

Цахкна напомнил, что около года назад написал статью об агентах влияния и "полезных идиотах".

"Тогда я думал, что в случае с Мартом и Мартином Хельме мы имеем дело с "полезными идиотами". Однако после последних событий нельзя исключать, что они могут быть агентами влияния", — подчеркнул он, ссылаясь на недавние слова Марта Хельме о НАТО.

Он пояснил, что если "полезный идиот" сам того не осознавая воплощает цели врага или продвигает соответствующую риторику и политику, то агент влияния делает это сознательно, работая на какую-либо страну или организацию.

Поводом вспомнить это полужили слова спикера Рийгикогу Хенна Пыллуааса о требовании вернуть Эстонии аннексированные Россией земли и ложные заявления Марта Хельме насчет разработки плана B защиты Эстонии без НАТО.

"Это явно смена существовавшего до сих пор внешнего и оборонного политического направления, что не сходится с тем, что было ранее сказано гарантирующим нашу безопасность союзникам, в первую очередь военное организации НАТО", — считает Цахкна.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: