Бывший министр обороны Маргус Цахкна: нельзя исключать, что Хельме — агенты влияния

”Министр внутренних дел Март Хельме, находясь на ключевом министерском посту, представляет прямую угрозу нашей безопасности и не годен для должности", — заявил Цахкна Eesti Päevaleht.

Цахкна напомнил, что около года назад написал статью об агентах влияния и "полезных идиотах".

"Тогда я думал, что в случае с Мартом и Мартином Хельме мы имеем дело с "полезными идиотами". Однако после последних событий нельзя исключать, что они могут быть агентами влияния", — подчеркнул он, ссылаясь на недавние слова Марта Хельме о НАТО.

Он пояснил, что если "полезный идиот" сам того не осознавая воплощает цели врага или продвигает соответствующую риторику и политику, то агент влияния делает это сознательно, работая на какую-либо страну или организацию.