25.07.2019, 19:30

Бывший командир Кайтселийта: находиться в черном списке России — это как иметь почетное звание

 (29)
Ивар Соопан
Ивар Соопан
EST 34
Бывший командир Кайтселийта: находиться в черном списке России — это как иметь почетное звание
Kaitseliidu ülema kohalt NATO staapi tööle mineva kindralmajor Meelis Kiili sõnul on tal hea öelda, et saab riiki kaitsta tänu sellele, et abikaasa ja vanem tütar on kaitseliitlased ning noorem tütar kodutütarSVEN ARBET

Покинувший пост командира Кайтселийта генерал-майор Меэлис Кийли теперь будет трудиться в стратегическом штабе НАТО, защищая интересы Эстонии на восточной границе альянса, пишет Maaleht.

”В том, что НАТО защитит Эстонию, не стоит и сомневаться. По одной простой причине. Люди часто спрашивают: придет ли НАТО нам на помощь? В корне неверная постановка вопроса. НАТО может прийти на помощь Финляндии, Швеции, Украине и еще много кому. Мы же должны спрашивать: защитит ли НАТО себя? В любом случае. Это почти что на уровне инстинктов”, — сказал Кйили в большом интервью изданию.

Речь зашла и о черном списке невъездных в Россию лиц, в который входит и сам Кийли. ”Действительно, недавно поступило сообщение о продлении срока действия черного списка России еще на четыре года. Все спрашивают, как я себя чувствую? А это — чего уж там — как почетное звание”.

”Ездить в Россию я не хочу. В 1986 году я вернулся с обязательной службы и назад совершенно не тянет. Но с другой стороны, каждый из нас хочет иметь демократичного и цивилизованного соседа. Который разделял бы наш образ мышления. Но этого нет”, — отметил он.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: