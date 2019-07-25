Бывший командир Кайтселийта: находиться в черном списке России — это как иметь почетное звание

”В том, что НАТО защитит Эстонию, не стоит и сомневаться. По одной простой причине. Люди часто спрашивают: придет ли НАТО нам на помощь? В корне неверная постановка вопроса. НАТО может прийти на помощь Финляндии, Швеции, Украине и еще много кому. Мы же должны спрашивать: защитит ли НАТО себя? В любом случае. Это почти что на уровне инстинктов”, — сказал Кйили в большом интервью изданию.

Речь зашла и о черном списке невъездных в Россию лиц, в который входит и сам Кийли. ”Действительно, недавно поступило сообщение о продлении срока действия черного списка России еще на четыре года. Все спрашивают, как я себя чувствую? А это — чего уж там — как почетное звание”.

”Ездить в Россию я не хочу. В 1986 году я вернулся с обязательной службы и назад совершенно не тянет. Но с другой стороны, каждый из нас хочет иметь демократичного и цивилизованного соседа. Который разделял бы наш образ мышления. Но этого нет”, — отметил он.