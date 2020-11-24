24.11.2020, 15:46

Бывший канцлер права: требование носить маску незаконно, правительство явно превысило свои полномочия


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Maskide kandmine Balti jaama piirkonnas
Maskide kandmine Balti jaama piirkonnasFoto: Tiit Blaat

Бывший канцлер права Аллар Йыкс несколько раз прочитал распоряжение и пояснительную записку об обязанности ношения маски, чтобы понять, правомерно ли распоряжение. О своих выводах он пишет в Eesti Päevaleht.

По его словам, согласно господствующей судебной практике, для введения любого ограничения должна быть ясная разрешающая норма полномочий. Такой правовой нормы нет.

"Правительство признает в пояснительной записке, что обязанности ношения маски Закон о профилактике инфекционных заболеваний и борьбе с ними (NETS) действительно напрямую не предусматривает. Косвенно якобы разрешает обязанность носить маски общая норма полномочий NETS статьи 26 части 2, согласно которой для предотвращения эпидемического распространения инфекционных заболеваний Департамент здоровья может административным актом требовать в числе прочего организации дезинфекции, дезинсекции, борьбы с вредителями или очистки. Читайте сколько угодно раз, но обязанности носить маски оттуда не вычитаете.

Отсутствие возможности обязанности ношения маски в NETS правительство объясняет тем, что установление конкретной обязанности или ограничения в законе во время принятия закона (май 2020-го) было невозможно из-за неопределенности будущего. В жизни невозможно все предусмотреть, поэтому невозможно и обеспечить ситуацию, где все нормы содержат детальные составы и правовые последствия.

Действительно ли в мае 2020 года, когда принимали поправки к NETS, правительство/Рийгикогу не знали, что ношение маски могло бы быть одним из вспомогательных ограничений? После мая невозможно было дополнить NETS?" — задается вопросами Йыкс.

"Представим все-таки, что Департамент здоровья имеет право вводить обязанность ношения маски, потому что NETS разрешает Департаменту здоровья административным актом требовать в числе прочего организации дезинфекции, дезинсекции, борьбы с вредителями или очистки.

Было бы такое право и у правительства?

NETS предусматривает для предотвращения эпидемии решение, где ведение определенных ограничений является исключительной компетенцией Департамента здоровья и определенные ограничения может вводить как Департамент здоровья, так и правительство. Ограничения, которые могло бы применять правительство, недвусмысленно и исчерпывающе перечислены в NETS статье 28 части 5: закрывать учреждения и предприятия, запрещать проведение публичных собраний и организацию общественных мероприятий и вводить другие ограничения свободы передвижения.

Читайте сколько угодно раз, но обязанности ношения маски оттуда не вычитаете. И общих полномочий, которые позволяли бы правительству вводить другие ограничения, которых закон не предусматривает, тоже", — продолжает Йыкс.

По его мнению, следовательно, правительство превысило предусмотренную законом компетенцию. Каковы последствия этого? Согласно Закону об административном делопроизводстве, недействителен административный акт, который выдал орган, у которого для этого отсутствует компетенция.

"Можно было бы штрафовать игнорирующего обязанность ношения маски или угрожать ему принудительным денежным взысканием? Нет.

Принудительное денежное взыскание можно было бы применить в случае. если 1) лицо не выполняет предусмотренное в распоряжении правительства требование, 2) ему предписанием дан срок для выполнения этой обязанности и 3) он к предусмотренному в предписании сроку не выполняет обязанность. Поставьте это теперь в контекст ношения маски и увидите, что это не действует.

NETS предусматривает денежный штраф за нарушение требований борьбы с инфекционными заболеваниями. NETS различает борьбу с инфекционными заболеваниями и их предотвращение. За нарушение требований предотвращения инфекционных заболеваний (которым можно считать обязанность носить маску) NETS денежного штрафа не предусматривает.

Тот, чьи права задевает обязанность ношения маски, может при желании в течение 30 дней обратиться в административный суд".

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