Бывший канцлер права: требование носить маску незаконно, правительство явно превысило свои полномочия

По его словам, согласно господствующей судебной практике, для введения любого ограничения должна быть ясная разрешающая норма полномочий. Такой правовой нормы нет.

"Правительство признает в пояснительной записке, что обязанности ношения маски Закон о профилактике инфекционных заболеваний и борьбе с ними (NETS) действительно напрямую не предусматривает. Косвенно якобы разрешает обязанность носить маски общая норма полномочий NETS статьи 26 части 2, согласно которой для предотвращения эпидемического распространения инфекционных заболеваний Департамент здоровья может административным актом требовать в числе прочего организации дезинфекции, дезинсекции, борьбы с вредителями или очистки. Читайте сколько угодно раз, но обязанности носить маски оттуда не вычитаете.

Отсутствие возможности обязанности ношения маски в NETS правительство объясняет тем, что установление конкретной обязанности или ограничения в законе во время принятия закона (май 2020-го) было невозможно из-за неопределенности будущего. В жизни невозможно все предусмотреть, поэтому невозможно и обеспечить ситуацию, где все нормы содержат детальные составы и правовые последствия.

Действительно ли в мае 2020 года, когда принимали поправки к NETS, правительство/Рийгикогу не знали, что ношение маски могло бы быть одним из вспомогательных ограничений? После мая невозможно было дополнить NETS?" — задается вопросами Йыкс.

"Представим все-таки, что Департамент здоровья имеет право вводить обязанность ношения маски, потому что NETS разрешает Департаменту здоровья административным актом требовать в числе прочего организации дезинфекции, дезинсекции, борьбы с вредителями или очистки.

Было бы такое право и у правительства?

NETS предусматривает для предотвращения эпидемии решение, где ведение определенных ограничений является исключительной компетенцией Департамента здоровья и определенные ограничения может вводить как Департамент здоровья, так и правительство. Ограничения, которые могло бы применять правительство, недвусмысленно и исчерпывающе перечислены в NETS статье 28 части 5: закрывать учреждения и предприятия, запрещать проведение публичных собраний и организацию общественных мероприятий и вводить другие ограничения свободы передвижения.