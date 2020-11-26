Бывший госпрокурор Маргус Курм обвинил Швецию в препятствии расследованию гибели парома "Эстония"

"Я действительно считаю, что "Эстония" утонула в результате события, которое правительственные круги Швеции решили скрыть под предлогом защиты госбезопасности. Но это должно быть связано с деятельностью шведских вооруженных сил или спецслужб. По-моему, только их влиянием, в том числе на политиков, можно объяснить действия шведского правительства в течение последующих 26 лет", — передает RusERR слова Курма.

По его мнению, невозможно поверить в то, что шведское государство не использовало свои технические возможности для расследования причин катастрофы.

"852 человека на дне моря, большинство из них — шведы, а шведское правительство ничего не делает, водолазы и роботы остаются на берегу, а подводные лодки — в порту. Вы можете в это поверить? Я не могу, — сказал Курм. — Поэтому я считаю, что на самом деле исследовательские суда отправили при первой возможности, а о том, что водолазы и роботы делали и увидели на дне моря, просто не говорят".

Бывший госпрокурор указал на целый ряд случаев, когда шведские власти скрывали результаты расследования, оставляли без внимания показания многих свидетелей или иным образом препятствовали установлению истины.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.