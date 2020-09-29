Бывший глава МИД Швеции: Эстония после катастрофы парома нам обвинения не предъявляла

В издании обсуждались утверждения бывшего генпрокурора и Эстонии и председателя правительственной комиссии по расследованию причин гибели судна Маргуса Курма и экс-министра обороны Энна Туппа о том, что паром "Эстония" столкнулся с подводной лодкой.

"Нет, они этого не делали (не обвиняли — ред.) Я удивлена, что теперь они пошли (обвинения — ред)", — сказала Хьелм-Валлен и добавила, что у нее было хорошее сотрудничество с коллегами-министрами иностранных дел.

По словам Хьелм-Валлен, за все годы после катастрофы никакие обвинения не выдвигались.

"Я сейчас говорю о сотрудничестве и отношениях со своими коллегами — министрами иностранных дел или министерствами иностранных дел. Нет, ничего такого. Была ли у экспертов другого рода дискуссия, об этом я не знаю. В разговорах со многой ничего не выдвигалось", — сказала экс-министр и выразила надежду на то, что вопрос будет изучен более основательно с привлечением новых методов исследования.

"Нет ничего странного, что в таких вопросах, как этот, возникает много теорий заговора. Потому что трудно смириться, что подобное может произойти. Это касается нас всех. Не удивительно, что возникает много вопросов, но печально, что они звучат подобным образом", — сказала Хьелм-Валлен.

Бывший в то время министром обороны Андерс Бьёрк заявил вчера вечером в эфире шведского телевидения (SVT), что столкновение с подводной лодкой маловероятно.

"Если бы это была шведская подводная лодка, мы бы незамедлительно получили об этом рапорт", — сказал Бьёрк в передаче Aktuellt.

"Потребовалась бы грандиозная операция по сокрытию, если бы нечто подобное было совершено и это попытались бы замять", — добавил Бьёрк.

По официальной версии паром Estonia затонул 28 сентября 1994 года из-за того, что во время шторма отошел носовой визор и через автомобильную палубу внутрь попало огромное количество воды, что привело к опрокидыванию и затоплению судна. 137 человек были спасены, 852 человека погибли.

Многие эксперты считают, что повреждение произошло под воздействием внешней силы, очень большого объекта, который ударился о паром, пробил корпус и повредил стальные балки.