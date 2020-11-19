Бывших коммунистов в правительстве становится все больше

С назначением Алара Ланемана (EKRE) на пост министра внутренних дел количество бывших коммунистов в правительстве Эстонии вырастет до трех.

Кроме Ланемана членами КПСС были министр государственного управления Яак Ааб (Центристская партия) и министр юстиции Райво Аэг (Isamaa).

Ааб и Аэг вступили в КПСС во времена перестройки Михаила Горбачева в 1987 году, Ланеман — в 1983 году при Юрии Андропове.

Примечательно, что все трое в своих официальных биографиях умалчивают о коммунистическом прошлом и связанной с ним работе.

На сайте Министерства финансов в качестве первого места работы Ааба называется должность заместителя мэра Выхма в 1994 году. Тогда ему было 34 года. О том, что Ааб в 1987-1989 гг был номенклатурным работником Центрального комитета КПЭ, умалчивается.

По данным Министерства юстиции, первой работой Аэга было место главного инспектора Саареской префектуры в 1991 году. Тогда будущему министру было 29 лет.

Официальная биография Ланемана на сайте Рийгикогу говорит о его службе в советской армии с 1981 по 1991 год, но молчит о регалиях и должностях политрука.