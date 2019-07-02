Бывшее общежитие на Пальяссааре изменилось до неузнаваемости

В результате полной реконструкции многоквартирного дома по адресу Пааги, 10 возросла его энергоэффективность, улучшился внутренний климат и условия жизни для квартиросъемщиков.

«Хотелось бы надеяться, что реконструкция этого амортизированного и морально устаревшего здания станет хорошим примером для владельцев других подобных домов», - отметила вице-мэр Эха Вырк.

В доме на Пааги, 10, который принадлежит городу, 264 квартиры, в том числе 20 квартир, расположенных на первом этаже – с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями. «Особое внимание в ходе реконструкции уделяли улучшению доступа в здание для людей с ограниченными возможностями, - сказала вице-мэр Бетина Бешкина. – В результате жителям этого дома обеспечены достойные и комфортные условия проживания».

В квартирах этого семиэтажного дома, построенного в 1972 году, не было предусмотрено индивидуальных удобств - расположенные в здании туалеты, души и кухни были общего пользования.

В ходе реконструкции утеплили фасад и крышу дома, установили новые окна и осуществили безрамное остекление балконов, заменили электросистему, систему водоснабжения, установили принудительную вентиляцию с рекуперацией тепла, а также установили на крыше солнечные батареи. Также были отремонтированы лифты.

В здание был проложен дополнительный вход, а первый этаж приспособили для проживания людей с нарушениями двигательных функций. Кроме того, на нижнем этаже расположились столовая для жильцов дома и рабочие помещения для обслуживающего персонала.

На полное реновирование дома было потрачено почти 8 млн евро, из которых 1,2 млн составило финансирование Фонда Сплочения Европейского Союза, полученное через Целевое учреждение KredEx.