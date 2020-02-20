20.02.2020, 15:55
Бывшая госпрокурор Лавли Перлинг будет координировать правовую реформу Украины
Бывшая госпрокурор Лавли Перлинг покидает прокуратуру и начнет консультировать Украину. Перлинг будет помогать украинцам провести в стране правовую реформу.
Сегодня Эстонский центр восточного партнерства и Бюро по обслуживанию проектов ООН (UNOPS) подписали меморандум в поддержку правовой реформы Украины (PRAVO Police).
Основной задачей Эстонии будет помощь и консультирование в рамках пакета помощи реформы. Координировать процесс как раз и будет Лавли Перлинг.
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