Бывшая госпрокурор Лавли Перлинг будет координировать правовую реформу Украины

Сегодня Эстонский центр восточного партнерства и Бюро по обслуживанию проектов ООН (UNOPS) подписали меморандум в поддержку правовой реформы Украины (PRAVO Police).

Основной задачей Эстонии будет помощь и консультирование в рамках пакета помощи реформы. Координировать процесс как раз и будет Лавли Перлинг.