Бюрократия Минобороны оставила пенсионера без 30 000 евро
По причине затянутых процедур в Министерстве обороны у пенсионера пропала надежда продать свой участок земли, из-за чего он остался без 30 000 евро, пишут "Деловые Ведомости".
По причине затянутых процедур в Министерстве обороны у пенсионера пропала надежда продать свой участок земли, из-за чего он остался без 30 000 евро, пишут "Деловые Ведомости".
Деньги достались фирме недвижимости, которая выкупила у мужчины участок и продала его государству.
Запутанная история произошла минувшей весной. У пенсионера Мати Рооснурм был участок земли площадью 3,49 га на нынешней так называемой территории опасной зоны Центрального полигона.
Так как министерство собралось расширять зону полигона, то пенсионер и так должен был продать участок министерству. Но все пошло не так, легко.
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