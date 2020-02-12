Бюрократия Минобороны оставила пенсионера без 30 000 евро

Деньги достались фирме недвижимости, которая выкупила у мужчины участок и продала его государству.

Запутанная история произошла минувшей весной. У пенсионера Мати Рооснурм был участок земли площадью 3,49 га на нынешней так называемой территории опасной зоны Центрального полигона.

Так как министерство собралось расширять зону полигона, то пенсионер и так должен был продать участок министерству. Но все пошло не так, легко.

Читайте больше в "Деловых Ведомостях".