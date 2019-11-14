Бюро обслуживания Таллиннской горуправы меняет время работы

С 18 ноября бюро обслуживания Таллиннской горуправы по понедельникам будет открыто с 8:15 до 18 часов.

По вторникам, средам и четвергам двери бюро будут открыты с 8:15 до 17 часов, а по пятницам – до 14 часов.

В бюро обслуживания оказываются следующие услуги: консультирование квартирных товариществ, заключение договоров об аренде муниципального жилья (1-й стол), информация о правах потребителя, консультирование по долговым обязательствам (2-й стол), продажа единых проездных карт и решение связанных с ними вопросов (3-й стол), оформление проездных карт для инвалидов (4-й стол), консультирование на темы, входящие в компетенцию департамента городского планирования (5-й стол), регистрация места жительства, составление личного кода департаментом записи гражданских актов (6-й стол), юридические консультации Студенческого юридического бюро (7-й стол), консультации муниципальной полиции.

Дополнительная информация - по телефону 6404141.