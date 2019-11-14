Бюро обслуживания Таллиннской горуправы меняет время работы
По понедельникам бюро обслуживания Таллиннской горуправы будет открыто до 18 часов, передает Раэпресс.
По понедельникам бюро обслуживания Таллиннской горуправы будет открыто до 18 часов, передает Раэпресс.
С 18 ноября бюро обслуживания Таллиннской горуправы по понедельникам будет открыто с 8:15 до 18 часов.
По вторникам, средам и четвергам двери бюро будут открыты с 8:15 до 17 часов, а по пятницам – до 14 часов.
В бюро обслуживания оказываются следующие услуги: консультирование квартирных товариществ, заключение договоров об аренде муниципального жилья (1-й стол), информация о правах потребителя, консультирование по долговым обязательствам (2-й стол), продажа единых проездных карт и решение связанных с ними вопросов (3-й стол), оформление проездных карт для инвалидов (4-й стол), консультирование на темы, входящие в компетенцию департамента городского планирования (5-й стол), регистрация места жительства, составление личного кода департаментом записи гражданских актов (6-й стол), юридические консультации Студенческого юридического бюро (7-й стол), консультации муниципальной полиции.
Дополнительная информация - по телефону 6404141.
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