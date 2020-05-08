Бюро обслуживания Идаской префектуры с 11 мая вновь будут работать с 9 до 17 часов

Хотя время работы бюро вернулось к обычному режиму, при посещении бюро обслуживания и у входа, так в самом помещении клиентам следует соблюдать дистанцию в два метра по отношению к другим посетителям.

„Так как мы теперь снова работаем дольше, клиентов в бюро течение дня будет меньше и людям будет проще следовать правилу 2+2", — сказала руководитель Йыхвиского бюро обслуживания Эвели Кальюла.

Кальюла добавила, что в зале мебель расставлена так, чтобы между посетителями сохранялась достаточная дистанция, также имеются дезинфицирующие средства для клиентов, а поверхности и техника, которымы пользуются сотрудники и клиенты, постоянно протираются.

"Если в зале слишком много людей, мы просим ради безопасности самих клиентов и сотрудников подождать свою очередь на улице, соблюдая при этом правило 2+2", — добавила Кальюла.

По ее словам, первым выбором клиента при наличии возможности должно быть бюро самообслуживание, а в на место следует приходить, когда это неизбежно.

„Если посещение бюро неизбежно, просим заранее забронировать время, в таком случае вам не придется ждать в очереди и время нахождения в бюро будет незначительно", — сказала Эвели Кальюла.

Для посещения бюро советуем забронировать время на сайте broneering.politsei.ee. Подать ходатайство быстро и не покидая дома можно на сайте iseteenindus.politsei.ee.

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