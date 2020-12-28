Бюро обслуживания Департамента шоссейных дорог принимают клиентов только по предварительному бронированию. Отделение в Йыхви закрыто
Департамент шоссейных дорог временно закрывает бюро обслуживания Йыхви с понедельника, 28 декабря, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Остальные бюро можно посетить только по предварительному бронированию.
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