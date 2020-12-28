Бюро обслуживания Департамента шоссейных дорог принимают клиентов только по предварительному бронированию. Отделение в Йыхви закрыто

Время посещения можно забронировать здесь.

Чтобы получить заказанные документы в бюро Йыхви, позвоните по телефону, указанному на двери бюро. Экзамены по вождению принимаем в обычном порядке.

При возможности пользуйтесь средой э-услуг Департамента шоссейных дорог, где вы можете воспользоваться большинством предлагаемых услуг, таких как обмен водительских прав, покупка и продажа транспортных средств, заказ документов домой по почте и регистрационные знаки в посылочные автоматы.

В случае подозрения или болезни, пожалуйста, не посещайте наши бюро. При посещении бюро необходимо надеть маску и продезинфицировать руки у двери.

Лучше всего следить за дальнейшей информацией на сайте ведомства.