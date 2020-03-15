15.03.2020, 18:30

Бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны открыты с понедельника для неотложных услуг


EST
Бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны открыты с понедельника для неотложных услуг
Foto on illustreeriv.Foto: Andres Putting

С понедельника, 16 марта, будут снова открыты бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны для принятия неотложных ходатайств и выдачи документов. Просим не приходить в бюро без критической необходимости и при возможности воспользоваться бюро самообслуживания.

"При удаленной работе многим людям необходима ID-карта. Также являются неотложными некоторые услуги, связанные с иностранцами. Поэтому для критически важных услуг мы открываем в понедельник наши бюро. Но в других случаях мы советуем воспользоваться электронным бюро самообслуживания, подать ходатайство по почте и по э-почте или отложить посещение бюро", — сказал координатор бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам.

По словам Абрам, в бюро будут еще основательнее следить правилам предотвращения опасности заражения. "Наши сотрудники будут использовать личные средства защиты, мы будем постоянно следить за чистотой рабочего места, площадей и техники, с которыми соприкасаются клиенты и сотрудники. Для клиентов в зале имеются средства дезинфекции рук для клиентов. Просим клиентов быть готовыми к тому, что если в зале будет много людей, мы попросим часть людей подождать на улице", — сказала она.

В электронном бюро самообслуживания можно подать ходатайство об ID-карте гражданина Эстонии и паспорте гражданина Эстонии. При обновлении ID-карты отпечатки пальцев не требуются, человек сам может прикрепить к электронной анкете соответствующую требованиям фотографию. С требованиями к фото можно ознакомиться здесь.

При подаче ходатайства о паспорте необходим отпечаток пальца, что можно сделать в фотобоксе в бюро обслуживания. Все остальное можно оформить дома в электронном самообслуживании. Если вы давали отпечаток не позднее, чем пять лет назад, этот отпечаток можно использовать при ходатайстве нового паспорта. При аутентификации в бюро самообслуживания система устанавливает самостоятельно, требуется ли новый отпечаток.

Готовые документы хранятся в бюро шесть месяцев.

Для использования электронных услуг альтернативой ID-карте являются mobiil-ID, Smart-ID или Digi-ID’d. Для физического установления личности подходит паспорт.

Зайти в бюро самообслуживания можно здесь.

Читайте также: