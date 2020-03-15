Бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны открыты с понедельника для неотложных услуг

В электронном бюро самообслуживания можно подать ходатайство об ID-карте гражданина Эстонии и паспорте гражданина Эстонии. При обновлении ID-карты отпечатки пальцев не требуются, человек сам может прикрепить к электронной анкете соответствующую требованиям фотографию. С требованиями к фото можно ознакомиться здесь.
При подаче ходатайства о паспорте необходим отпечаток пальца, что можно сделать в фотобоксе в бюро обслуживания. Все остальное можно оформить дома в электронном самообслуживании. Если вы давали отпечаток не позднее, чем пять лет назад, этот отпечаток можно использовать при ходатайстве нового паспорта. При аутентификации в бюро самообслуживания система устанавливает самостоятельно, требуется ли новый отпечаток.
Готовые документы хранятся в бюро шесть месяцев.
Для использования электронных услуг альтернативой ID-карте являются mobiil-ID, Smart-ID или Digi-ID’d. Для физического установления личности подходит паспорт.
Зайти в бюро самообслуживания можно здесь.
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