Бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны открыты с понедельника для неотложных услуг

"При удаленной работе многим людям необходима ID-карта. Также являются неотложными некоторые услуги, связанные с иностранцами. Поэтому для критически важных услуг мы открываем в понедельник наши бюро. Но в других случаях мы советуем воспользоваться электронным бюро самообслуживания, подать ходатайство по почте и по э-почте или отложить посещение бюро", — сказал координатор бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам.

По словам Абрам, в бюро будут еще основательнее следить правилам предотвращения опасности заражения. "Наши сотрудники будут использовать личные средства защиты, мы будем постоянно следить за чистотой рабочего места, площадей и техники, с которыми соприкасаются клиенты и сотрудники. Для клиентов в зале имеются средства дезинфекции рук для клиентов. Просим клиентов быть готовыми к тому, что если в зале будет много людей, мы попросим часть людей подождать на улице", — сказала она.