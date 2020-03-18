Бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны открыты для неотложных услуг
Если нет критической необходимости, просим воздержаться от посещения бюро. Советуем подавать ходатайства о документах в самообслуживании или по почте.
Если нет критической необходимости, просим воздержаться от посещения бюро. Советуем подавать ходатайства о документах в самообслуживании или по почте.
В бюро самообслуживания можно оформить повторные ID-карту и паспорт гражданина Эстонии для взрослого и первичные для ребенка. При обновлении ID-карты отпечатки пальцев не требуются, и прикрепить фото к электронной анкете можно самостоятельно. Требования к фото указаны в среде бюро самообслуживания.
Бюро самообслуживания Департамента полиции и погранохраны
При подаче ходатайства о паспорте необходим отпечаток пальца, что можно сделать в фотобоксе в бюро обслуживания. Все остальное можно оформить дома в электронном самообслуживании. Если вы давали отпечаток не позднее, чем пять лет назад, этот отпечаток можно использовать при ходатайстве нового паспорта. При аутентификации в бюро самообслуживания система устанавливает самостоятельно, требуется ли новый отпечаток.
Готовые документы хранятся в бюро шесть месяцев.
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