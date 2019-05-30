30.05.2019, 18:35

Бюджетная стратегия одобрена: правительство обещает рост пенсий и дальнейшее подорожание сигарет


rus.delfi.ee
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Tallinn ülevalt
Tallinn ülevaltFoto: Ilmar Saabas

Правительство одобрило государственную бюджетную стратегию на 2020-2023 год, согласно которой планируемый объем бюджета на следующие четыре года составляет чуть более 48,5 миллиарда евро. В следующем году объем расходов составляет примерно 11,7 миллиарда евро. Это ориентировочно на полмиллиарда больше, чем в этом году, сообщило коммуникационное бюро правительства ЭР.

Правительство одобрило также предварительную версию проекта государственного бюджета на следующий год, которая пока не содержит приоритеты по финансированию, установленные в рамках бюджетной стратегии. Более детально правительство обсудит проект бюджета осенью, до передачи его в Рийгикогу.

Премьер-министр Юри Ратас сказал, что при планировании бюджета на следующие годы правительство должно учитывать долговременные интересы государства и необходимость поддерживать экономику в хорошем состоянии. По его словам, бюджет стабильно растет. ”Как осенью, так и в последующие годы мы непременно будем пересматривать потребности и возможности бюджета. "Я понимаю, что предъявляемые к бюджету ожидания больше, чем возможности, — сказал премьер-министр. — Вместе с тем я убежден, что правительство должно продолжать бюджетную политику, в центре которой посильные финансовые решения”.

”Правительство с учетом прогнозов ясно выразило свою позицию, дополнительно направив посредством новой бюджетной стратегии в течение следующих четырех лет более 150 миллионов евро на финансирование науки. По возможности мы хотели бы в ходе осеннего обсуждения бюджета внести еще больший вклад в движение в направлении сформулированных в договоре о финансировании науки целей. Также мы на 50 евро увеличим необлагаемый подоходным налогом минимум для пенсионеров по старости. Важно отметить, что расходы на оборону и в дальнейшем сохранятся на уровне более 2 процентов от ВВП. Конечно, мы продолжим важные инвестиции в нашу обороноспособность и укрепление нашей безопасности”, — сказал Ратас.

Министр финансов Мартин Хельме заявил, что целью правительства является эффективное государство. ”Мы должны теми же, а порой и меньшими средствами делать больше. Мы ищем возможности для экономии и более эффективной организации работы, — сказал министр финансов. — Для того, чтобы эстонская экономика и в дальнейшем могла успешно развиваться, мы предпочтем инвестиции, которые увеличат потенциал нашей экономики. К таким вещам относятся логистические проекты, которые позволят лучше соединить между собой различные части Эстонии, также инвестиции в НИОКР, которые позволят людям в будущем работать более интеллектуально и эффективно”.

По словам министра финансов, важно также сократить приграничную торговлю на южном направлении. ”Я рад, что правительство решило снизить акциз на алкоголь, — сказал Хельме. — Это позволит розничной торговле снизить цены, что поможет уменьшению объемов приграничной торговли”.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу считает очень важным, чтобы вместе с бюджетом следующего года, который будет вновь обсуждаться осенью, вступила в силу и реформа второй пенсионной ступени. ”Я убежден, что у людей должно быть право самим решать судьбу своих пенсионных накоплений — продолжать ли копить во вторую ступень, как раньше, или инвестировать свои средства по-другому”.
Рейнсалу добавил, что при составлении государственного бюджета важнее всего принцип, что эстонское государство живет по средствам. ”Поэтому наша цель — привести бюджет в равновесие, для чего необходимо ограничить прежний быстрый рост расходов публичного сектора. Исключениями из этого являются имеющие стратегическую важность расходы на оборону и государственное финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР)”.

Вырастут пенсии, расходы на оборону и НИОКР

Правительство сочло важным инвестировать в государственную оборону, чтобы объем расходов оставался на уровне выше двух процентов ВВП. К этой сумме добавятся ресурсы, необходимые для приема союзников, и дополнительные инвестиции в объеме 20 миллионов евро.

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Также было достигнуто соглашение об увеличении необлагаемого подоходным налогом минимума для пенсионеров на 50 евро в месяц, чтобы средняя пенсия осталась свободной от налогообложения. Правительство продолжит рассмотрение вопроса внеочередного повышения пенсий осенью.

В целях борьбы с приграничной торговлей правительство решило на четверть снизить акцизы на пиво, сидр и крепкий алкоголь. Табачный акциз будет повышаться более плавно, чем планировалось ранее — на пять процентов в год в течение следующих четырех лет.

Строительство шоссе Таллинн-Тарту продолжится запланированными темпами. В течение трех лет на строительство отрезка Козе-Мяо запланировано в общей сложности около 100 миллионов евро. Создаваемый отрезок шоссе шириной в две полосы в каждом направлении позволит всему государству экономить примерно 10 миллионов евро за счет снижения числа аварий, экономии времени и транспортных расходов.

Финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ будет расти в течение следующих четырех лет. Дополнительное финансирование гарантирует, что инвестиции в науку сохранятся на уровне не менее 0,71 процента от ВВП. Осенью правительство продолжит обсуждение этой темы.

Чтобы активизировать борьбу с отмыванием денег, правительство в течение следующих четырех лет планирует инвестировать в повышение эффективности следственных действий около 6,5 миллиона евро, а в улучшение досудебного уголовного производства — 1,3 миллиона евро.

Паромное сообщение между материком и крупными островами также получит дополнительные гарантии. На сааремааской линии летом будет продолжен фрахт дополнительного судна. Для этого правительство запланировано в рамках государственной бюджетной стратегии более 7,5 евро на четыре года.

Правительство продолжит взвешенную налоговую политику

Правительство продолжит придерживаться взвешенной налоговой политики, в центре которой структурный баланс бюджета. Бюджетная политика поддерживает стабильный экономический рост и уменьшение государственного долга.

1,4-процентный структурный дефицит прошлого года в этом году правительство должно сократить до 0,9 процента от ВВП. В следующем году дефицит сократится до 0,4 процента. В 2021 году бюджет придет в структурное равновесие, которое сохранится также в 2022 и 2023 году.

При этом правительство откажется от ограничения, согласно которому в настоящий момент действует правило, что возникший в прошлом дефицит необходимо компенсировать таким же профицитом в будущем. Это подразумевает необходимость изменить базовый закон о государственном бюджете. Согласно новому плану, будет восстановлено требование составлять сбалансированный бюджет государственного сектора каждый год. Принятая бюджетная стратегия составлена уже с учетом этих изменений.

Кроме того, правительство сделает все от него зависящее, чтобы начать использовать субсидии нового бюджетного периода Европейского союза уже в 2021 году.

Рост расходов замедлится

В ближайшие годы объем бюджета будет расти, но этот рост уже покрыт запланированными расходами. Для того, чтобы сбалансировать бюджет, правительство решило, помимо поиска источников дохода, что министерства должны найти дополнительные источники экономии также в плане расходов на будущие годы.

Все министерства получили задание сократить свои планы на 2020-2023 год в области текущих расходов и инвестиций. Точное распределение экономии между министерствами выяснится осенью в процессе обсуждения бюджета. Тогда правительство пересмотрит как бюджет на будущий год, так и остальные решения, принятые в процессе обсуждения бюджетной стратегии, и попытается найти дополнительные средства для финансирования приоритетных направлений.

Государственный долг начнет снижаться, налоговое бремя останется меньше среднего по ЕС

Государственный долг в 2019 и 2020 году останется на уровне 8 процентов от ВВП. Этот показатель является самым низким среди стран ЕС. В дальнейшем стоит ожидать снижения долгового бремени. Налоговая нагрузка в последующие годы останется примерно на нынешнем уровне, который составляет около 33% от ВВП, что заметно ниже среднего по ЕС.

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