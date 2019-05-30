Бюджетная стратегия одобрена: правительство обещает рост пенсий и дальнейшее подорожание сигарет

”Правительство с учетом прогнозов ясно выразило свою позицию, дополнительно направив посредством новой бюджетной стратегии в течение следующих четырех лет более 150 миллионов евро на финансирование науки. По возможности мы хотели бы в ходе осеннего обсуждения бюджета внести еще больший вклад в движение в направлении сформулированных в договоре о финансировании науки целей. Также мы на 50 евро увеличим необлагаемый подоходным налогом минимум для пенсионеров по старости. Важно отметить, что расходы на оборону и в дальнейшем сохранятся на уровне более 2 процентов от ВВП. Конечно, мы продолжим важные инвестиции в нашу обороноспособность и укрепление нашей безопасности”, — сказал Ратас.

Министр финансов Мартин Хельме заявил, что целью правительства является эффективное государство. ”Мы должны теми же, а порой и меньшими средствами делать больше. Мы ищем возможности для экономии и более эффективной организации работы, — сказал министр финансов. — Для того, чтобы эстонская экономика и в дальнейшем могла успешно развиваться, мы предпочтем инвестиции, которые увеличат потенциал нашей экономики. К таким вещам относятся логистические проекты, которые позволят лучше соединить между собой различные части Эстонии, также инвестиции в НИОКР, которые позволят людям в будущем работать более интеллектуально и эффективно”.

По словам министра финансов, важно также сократить приграничную торговлю на южном направлении. ”Я рад, что правительство решило снизить акциз на алкоголь, — сказал Хельме. — Это позволит розничной торговле снизить цены, что поможет уменьшению объемов приграничной торговли”.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу считает очень важным, чтобы вместе с бюджетом следующего года, который будет вновь обсуждаться осенью, вступила в силу и реформа второй пенсионной ступени. ”Я убежден, что у людей должно быть право самим решать судьбу своих пенсионных накоплений — продолжать ли копить во вторую ступень, как раньше, или инвестировать свои средства по-другому”.

Рейнсалу добавил, что при составлении государственного бюджета важнее всего принцип, что эстонское государство живет по средствам. ”Поэтому наша цель — привести бюджет в равновесие, для чего необходимо ограничить прежний быстрый рост расходов публичного сектора. Исключениями из этого являются имеющие стратегическую важность расходы на оборону и государственное финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР)”.

Вырастут пенсии, расходы на оборону и НИОКР

Правительство сочло важным инвестировать в государственную оборону, чтобы объем расходов оставался на уровне выше двух процентов ВВП. К этой сумме добавятся ресурсы, необходимые для приема союзников, и дополнительные инвестиции в объеме 20 миллионов евро.

Также было достигнуто соглашение об увеличении необлагаемого подоходным налогом минимума для пенсионеров на 50 евро в месяц, чтобы средняя пенсия осталась свободной от налогообложения. Правительство продолжит рассмотрение вопроса внеочередного повышения пенсий осенью.

В целях борьбы с приграничной торговлей правительство решило на четверть снизить акцизы на пиво, сидр и крепкий алкоголь. Табачный акциз будет повышаться более плавно, чем планировалось ранее — на пять процентов в год в течение следующих четырех лет.

Строительство шоссе Таллинн-Тарту продолжится запланированными темпами. В течение трех лет на строительство отрезка Козе-Мяо запланировано в общей сложности около 100 миллионов евро. Создаваемый отрезок шоссе шириной в две полосы в каждом направлении позволит всему государству экономить примерно 10 миллионов евро за счет снижения числа аварий, экономии времени и транспортных расходов.

Финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ будет расти в течение следующих четырех лет. Дополнительное финансирование гарантирует, что инвестиции в науку сохранятся на уровне не менее 0,71 процента от ВВП. Осенью правительство продолжит обсуждение этой темы.

Чтобы активизировать борьбу с отмыванием денег, правительство в течение следующих четырех лет планирует инвестировать в повышение эффективности следственных действий около 6,5 миллиона евро, а в улучшение досудебного уголовного производства — 1,3 миллиона евро.

Паромное сообщение между материком и крупными островами также получит дополнительные гарантии. На сааремааской линии летом будет продолжен фрахт дополнительного судна. Для этого правительство запланировано в рамках государственной бюджетной стратегии более 7,5 евро на четыре года.



Правительство продолжит взвешенную налоговую политику

Правительство продолжит придерживаться взвешенной налоговой политики, в центре которой структурный баланс бюджета. Бюджетная политика поддерживает стабильный экономический рост и уменьшение государственного долга.

1,4-процентный структурный дефицит прошлого года в этом году правительство должно сократить до 0,9 процента от ВВП. В следующем году дефицит сократится до 0,4 процента. В 2021 году бюджет придет в структурное равновесие, которое сохранится также в 2022 и 2023 году.