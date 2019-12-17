Бюджет США предусматривает выделение 50 млн долларов на ПВО стран Балтии(4)
Оборонный бюджет США на 2020 год предусматривает поддержку как поддержку стран Балтии, так и Украины.
Оборонный бюджет США на 2020 год предусматривает поддержку как поддержку стран Балтии, так и Украины.
На развитие региональной противовоздушной обороны в странах Балтии из бюджета США будет выделено 50 млн долларов, пишет rus.err.ee.
В целом оборонный бюджет США вырастет с 675,6 млрд долларов в этом году до 695,1 млрд долларов в 2020 году, или примерно на 2,8 процента.
Фонд заработной платы американских военных вырастет на 3,1 процента, что является самым большим увеличением за последнее десятилетие.
Наряду с поддержкой ПВО в странах Балтии предусмотрено также выделение 250 миллионов на укрепление безопасности Украины.
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