Бюджет-2020: Правящая коалиция проехалась в Рийгикогу по оппозиции катком

Сегодня на заседании Рийгикогу во время второго чтения не была поддержана ни одна поправка от оппозиции в законопроект о государственном бюджете на 2020 год.
По словам заместителя председателя финансовой комиссии Марис Лаури (Партия реформ), никакого обсуждения предложений оппозиционных партий не было.
"Вместо того, чтобы провести дискуссию по существу, все поправки закатали, так что проект находится в точно таком же состоянии, в каком его правительство передало сюда", - сказала Лаури.
Партия реформ выдвинула предложение отклонить проект во втором чтении, но против этого проголосовали 54 (из 101) депутата, представляющие Центристскую партию, "Отечество" (Isamaa) и Эстонскую консервативную народную партию (EKRE).
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