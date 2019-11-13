13.11.2019, 21:30

Бюджет-2020: Правящая коалиция проехалась в Рийгикогу по оппозиции катком

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Каролина Васли
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Бюджет-2020: Правящая коалиция проехалась в Рийгикогу по оппозиции катком
Foto: Tiit Blaat

Сегодня на заседании Рийгикогу во время второго чтения не была поддержана ни одна поправка от оппозиции в законопроект о государственном бюджете на 2020 год.

По словам заместителя председателя финансовой комиссии Марис Лаури (Партия реформ), никакого обсуждения предложений оппозиционных партий не было.

"Вместо того, чтобы провести дискуссию по существу, все поправки закатали, так что проект находится в точно таком же состоянии, в каком его правительство передало сюда", - сказала Лаури.

Партия реформ выдвинула предложение отклонить проект во втором чтении, но против этого проголосовали 54 (из 101) депутата, представляющие Центристскую партию, "Отечество" (Isamaa) и Эстонскую консервативную народную партию (EKRE).

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