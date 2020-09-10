"Было весело и интересно, хотелось бы еще". Аркадию Попову очень понравилось кризисное время

Попов сказал, что был несложно оставаться спокойным в сложный период. "Врачи каждый день успокаивают людей, у которых серьезная проблема со здоровьем, это наш хлеб, мы должны это делать".
Лаане сказал, что результаты лечения витамином C были хорошие, но пациенты получали вдобавок к витамину C и многие другие лекарства, в том числе основное лекарство от коронавируса гидроксихлорохин. "Витамин C используют и многие другие больницы, в качестве поддерживающего лекарства при инфекции", — отметил Лаане. "Витамин C помогает лучше справляться с воспалением и помогает уплотнить кровеносные сосуды, за этим стоит наблюдать".
Попов напомнил, что у каждого лекарства есть предельные дозы и в большой дозе лекарства становятся ядом. Витамин C в мегадозах может вызывать камни в почках и аллергические реакции. "Но в этот раз повезло", — признал Попов.
По словам Попова, ключевой вопрос в том, продолжится плановое лечение или нет. Лаане подчеркивает избитую истину, что следует учиться жить вместе с вирусом, и похвалил высказывания Ирьи Лутсар на эту тему.
По словам Лаане, следует решить, что если сделать выбор носить маски, то вопрос, как долго и кто носит. Сейчас кажется, что следует носить годами.
Попов же, находясь в зале, был в маске, потому что фон заражения в Таллинне сейчас довольно высокий. "Когда в зале достаточно много людей, которых я хорошо не знаю, и когда я знаю, что в регионе риски большие, ношу маску, а на улице снимаю, потому что вирус свободно не летает повсюду".
Попов сказал, что ему очень понравилось это кризисное время. "Это было вполне весело и интересно, хотелось бы еще. Когда это все закончилось, то был довольно скучный период, я не знал, что делать полтора месяца. Ждем второй волны".
Лаане же напоминает, что больные умерли и это больше минус, чем плюс.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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