30.04.2020, 19:48

"Были тактические недочеты". Завершена первая часть учений "Весенний шторм"


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"Были тактические недочеты". Завершена первая часть учений "Весенний шторм"
Силы обороны

Первая неделя учений "Весенний шторм", проходившая в виде тактических учений, подошла к концу. Впереди ожидают боевые стрельбы на центральном полигоне Сил обороны, в рамках которых подразделения отработают взаимодействие в условиях реалистичной боевой обстановки.

”Обратная связь о первой фазе учений была очень многообразной и основываясь на этом можно сказать, что тактические учения удались”, — сказал руководитель тактической части учений командир 2-ой пехотной бригады полковник Тармо Метса.

”У нас были некоторые тактические недочёты, что даже хорошо, так как мы смогли вынести из этого свои уроки и обнаружить свои слабые стороны, но учения продолжаются и мы удерживаем свои позиции, а также готовимся к контратаке. Поддержка с воздуха прибыла на место. Покажем неприятелю его место!”, — сказал командир Вируского пехотного батальона подполковник Тарво Луга.

В ходе первого этапа "Весеннего шторма" подразделения отрабатывали взаимодействие в рамках тактической части учений, прошедшей на центральном полигоне сил обороны, за этим последовала фаза, где обороняющиеся подразделения должны были проникнуть в тыл неприятеля и перейти к манёвренной обороне. В последние пару дней подразделениям пришлось вести и оборонительные бои.

На данный момент подразделения будут пополнять запасы и уже со 2 мая начнутся боевые стрельбы, которые продлятся до 8 мая. В них примут участие манёвренные подразделения, 21-й и 13-й пехотные батальоны, которых ждут боевые стрельбы под командованием бригады, в ходе которых их будут поддерживать различные рода войск, как сапёры и артиллерия.

Сегодняшний "Весенний шторм" проходит сильно уменьшенным составом. То, как это повлияло на обучение солдат срочной службы, подытожил руководитель первой фазы учений полковник Тарма Метса. Прежде всего из-за этого пострадало международное сотрудничество между высшими штабами и союзниками. ”Также мы не смогли привлечь многотысячный резервный состав во множество подразделений, что необходимо проводить ежегодно”, — сказал полковник Метса.

”В небольшом составе учений и использовании центрального полигона сил обороны есть свои плюсы и минусы. Плюс в том, что мы имеем дело с нашей собственной территорией и учениями мы не тревожим гражданских, но, это также и минус, ведь эта среда является слишком знакомой для подразделений, которые провели здесь множество учений, и не предлагает достаточно вызовов”, — добавил полковник Метса.

Сегодня министр обороны Юри Луйк посетил учения ”Весенний шторм”, где он встретился с принимающими участие в учениях военнослужащими сил обороны, военнослужащими срочной службы и союзниками, и получил предоставленный командующим учениями подполковником Тармо Лухаяэрем обзор о проводимой на учениях деятельности.

Министр Луйк отметил, что, несмотря на меньший объем учений из-за чрезвычайной ситуации, ”Весенний шторм” является важным экзаменом на зрелость для применения приобретенных во время военной службы навыков, и назначения в резерв подготовленных для военного времени подразделений.

”При необходимости нам придется справляться с гораздо более сложными ситуациями, чем сейчас. Силы обороны ни при какой ситуации не пренебрегают обороной государства”, — отметил Луйк. Он добавил, что Силы обороны на протяжении всей чрезвычайной ситуации продолжали обучение по подготовке подразделений и ежедневную службу, и ”Весенний шторм” является частью закрепления этого обучения. ”Одновременно с выполнением задач по государственной обороне, Силы обороны со своими ресурсами, снаряжением и служащими, в число которых входят и военнослужащие срочной службы, внесли значительный вклад в решение сегодняшнего кризиса, крупнейшим примером которого является полевой госпиталь на Сааремаа”, — сказал министр обороны Луйк.

По словам Луйка, в этом году в ходе учений будет проверяться синхронизация планов сражений, взаимодействие между различными уровнями командования и готовность подразделений к операциям, и это вместе с союзниками.

”Было приятно видеть сотрудничество наших двух бригад во время учений. ”Весенний шторм” также высоко ценится среди наших союзников, и они хотят внести свой вклад в успешность проведения учений. Сегодня Эстония также является одним из немногих мест, где в связи со сложившейся в мире ситуацией, проводятся подобные учения”, — сказал Юри Луйк.

Министр также встретился с военнослужащими срочной службы 2-й пехотной бригады, с которыми они обсудили темы как знаний, полученных в ходе срочной службы, так и планы молодых людей на будущее. Луйк отметил, что военнослужащие срочной службы участвовали в выучке и выполняли свои задачи по государственной обороне без увольнительных в течение нескольких месяцев. ”Сегодняшние военнослужащие срочной службы и будущие резервисты заслужили свой отпуск и признание”, — сказал Луйк.

Луйк подчеркнул, что, хотя в этом году ”Весенний шторм” будет в основном сосредоточен на тренировке взаимодействия военнослужащих срочной службы, Скаутского батальона и союзников, резервисты по-прежнему являются основой государственной обороны Эстонии. ”Сегодняшние военнослужащие срочной службы, которые тренируются во время учений, получат ценный опыт, который можно использовать во время последующей резервной службы”, — добавил Луйк.

Учения "Весенний шторм" разделены на два этапа. С 25 по 30 апреля состоялись тактические учения. С 1 по 8 мая на центральном полигоне будут проходить боевые стрельбы, в ходе которых подразделения отработают взаимодействие между пехотными подразделениями и подразделениями боевой поддержки в условиях реальной боевой обстановки.

Помимо союзников и подразделений 1-ой и 2-ой пехотных бригад в учениях также принимают участие подразделения кибернетического командования, военно-воздушных сил и военной полиции.

"Весенний" шторм являются ежегодными учениеми Сил обороны. Первые учения Весенний шторм прошли в 2003 году в Ляэне-Вирумаа. В прошлом году Весенний шторм проходил с 29 апреля по 17 мая в Ляэне- и Ида-Вирумаа, Харьюмаа и Йыгевамаа.

Из-за чрезвычайного положения командующий Силами обороны генерал-майор Мартин Херем принял решение об организации в этом году ”Весеннего шторма” в уменьшенном объеме. Учения будут проводиться только на центральном полигоне Сил обороны, частные земли использоваться не будут, из союзников участие примет только базирующаяся в Тапа боевая группа НАТО. Чтобы предотвратить заболевания в Силах обороны, военнослужащие срочной службы, связанные с их подготовкой и участием в учениях ”Весенний шторм”, военнослужащие действительной службы находились на казарменном режиме.

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