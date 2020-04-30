"Были тактические недочеты". Завершена первая часть учений "Весенний шторм"

”Обратная связь о первой фазе учений была очень многообразной и основываясь на этом можно сказать, что тактические учения удались”, — сказал руководитель тактической части учений командир 2-ой пехотной бригады полковник Тармо Метса.

”У нас были некоторые тактические недочёты, что даже хорошо, так как мы смогли вынести из этого свои уроки и обнаружить свои слабые стороны, но учения продолжаются и мы удерживаем свои позиции, а также готовимся к контратаке. Поддержка с воздуха прибыла на место. Покажем неприятелю его место!”, — сказал командир Вируского пехотного батальона подполковник Тарво Луга.

В ходе первого этапа "Весеннего шторма" подразделения отрабатывали взаимодействие в рамках тактической части учений, прошедшей на центральном полигоне сил обороны, за этим последовала фаза, где обороняющиеся подразделения должны были проникнуть в тыл неприятеля и перейти к манёвренной обороне. В последние пару дней подразделениям пришлось вести и оборонительные бои.

На данный момент подразделения будут пополнять запасы и уже со 2 мая начнутся боевые стрельбы, которые продлятся до 8 мая. В них примут участие манёвренные подразделения, 21-й и 13-й пехотные батальоны, которых ждут боевые стрельбы под командованием бригады, в ходе которых их будут поддерживать различные рода войск, как сапёры и артиллерия.

Сегодняшний "Весенний шторм" проходит сильно уменьшенным составом. То, как это повлияло на обучение солдат срочной службы, подытожил руководитель первой фазы учений полковник Тарма Метса. Прежде всего из-за этого пострадало международное сотрудничество между высшими штабами и союзниками. ”Также мы не смогли привлечь многотысячный резервный состав во множество подразделений, что необходимо проводить ежегодно”, — сказал полковник Метса.

”В небольшом составе учений и использовании центрального полигона сил обороны есть свои плюсы и минусы. Плюс в том, что мы имеем дело с нашей собственной территорией и учениями мы не тревожим гражданских, но, это также и минус, ведь эта среда является слишком знакомой для подразделений, которые провели здесь множество учений, и не предлагает достаточно вызовов”, — добавил полковник Метса.