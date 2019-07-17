Были ли пьяны медики на фестивале I Land Sound? Что говорят организаторы и Центр тревоги

В ночь на прошедшую субботу в Центр тревоги поступил звонок, чтобы убрать с фестиваля четырех пьяных медиков. Начальник охраны также просил помощи в поисках новых медиков.
Начальник охраны фестиваля Тийт Успенски сегодня сказал Delfi, что это не соответствует действительности и не согласился поговорить об этом подробнее. После разговора он выключил телефон.
По словам организатора I Land Sound Таавета Бристоля, команда не дает комментариев относительно оказания медицинских услуг на фестивале, потому что о проблемах недостаточно фактов. "Мы организовали очень хороший фестиваль и теперь заслужили отдых", — сказал он.
Хотя по словам как Успенски, так и Бристоля, с медицинским услугами не было проблем, на фестивале просили помощи у скорой Курессааре в двух случаях. Оказывавшей услуги в зоне фестиваля бригаде медиков понадобилась поддержка для помощи 27-летней женщине, которая, предположительно, употребляла наркотики, и чтобы помочь 17-летней девушке в состоянии тяжелого алкогольного опьянения.
По словам руководителя Ляэнеского центра Центра тревоги Кюллике Узюкин, информация относительно медицинского наблюдения на фестивале не поступила в Центр тревоги до начала мероприятия. Она сказала, что обычно это делают, потому что в случае крупных мероприятий безопасность людей очень важна и медицинская помощь должна быть обеспечена в соответствии с требованиями.
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