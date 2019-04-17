17.04.2019, 13:39

Бутерброды — автобусом: угощение от Кальюлайд доставят в Москву из Эстонии

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rus.delfi.ee
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Kiluvõileib
фото иллюстративноеFoto: Sven Arbet

Завтра президент Кальюлайд в Посольстве Эстонии в Москве примет 250 гостей. Уже сегодня начались приготовления.

По такому случаю угощения привезут прямо из Эстонии. В этот раз мероприятие обслуживает Carmen Catering. Пресс-атташе посольства Сильвер Кюнгас поведал, что в случае крупных мероприятий это — обычная практика. ”Гости всегда хвалят, когда могут отведать чего-либо нового, открыть для себя новые вкусы”. Традиционно эстонцы предлагают в качестве угощения рыбу, такую, которую в Москве трудно найти.

Эстонский корреспондент, долгое время живущий в Москве, заверяет, что местные цены на такую продукцию так высоки, что в любом случае превышают затраты на транспортировку из Эстонии.

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