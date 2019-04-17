Бутерброды — автобусом: угощение от Кальюлайд доставят в Москву из Эстонии

По такому случаю угощения привезут прямо из Эстонии. В этот раз мероприятие обслуживает Carmen Catering. Пресс-атташе посольства Сильвер Кюнгас поведал, что в случае крупных мероприятий это — обычная практика. ”Гости всегда хвалят, когда могут отведать чего-либо нового, открыть для себя новые вкусы”. Традиционно эстонцы предлагают в качестве угощения рыбу, такую, которую в Москве трудно найти.

Эстонский корреспондент, долгое время живущий в Москве, заверяет, что местные цены на такую продукцию так высоки, что в любом случае превышают затраты на транспортировку из Эстонии.