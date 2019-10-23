Бурная жизнь возглавляемой Денисом Бородичем TLT: коньяк, Vana Tallinn, поездки за границу и новое подозрение в коррупции(34)
Tallinna Linnatranspordi AS опять попала в орбиту внимания полиции, пишет Eesti Päevaleht.
Tallinna Linnatranspordi AS опять попала в орбиту внимания полиции, пишет Eesti Päevaleht.
В сентябре председатель правления Tallinna Linnatranspordi ASi (TLT) Денис Бородич ездил в командировку в Китай. С собой он взял остальных двух членов правления и много алкоголя. На подарки, конечно же.
В ”списке покупок” TLT вообще можно найти много интересного: шампанское Moët & Chandon, коньяк Hennessy, водка Danzka, ручки Parker (стоимостью 124 евро за штуку). Один из директоров купил стул за 769 евро. Нет бильярдного стола? Купим! Микроавтобус, на котором ездило руководство, также был заменен на более дорогой.
Перед поездкой в Китай были куплены коробки конфет, несколько больших бутылок Vana Tallinn, девять маленьких, несколько бутылок водки ”Белуга” и несколько бутылок коньяка Hennessy.
”Мы покупаем эстонские, а не латвийские конфеты”, — отметил Бородич.
Поездка обошлась в 11 600 евро. Помимо непосредственного руководства, в ней участвовал и руководитель проектов электроавтобусов. Эстонская делегация посетила города-миллионники Шэньчжэнь и Чжэнчжоу. В первом расположился завод по производству электробусов, власти второго решили заменить обычные автобусы электрическими.
По словам Бородича, совсем скоро первый электробус прибудет в Таллинн для тестирования. Совершенно бесплатно. И, конечно же, они из Китая.
Представители Tallinna Linnatranspordi AS по работе ездили также в Киев, Брюссель, Осло, Любляну, Амстердам, Фридрихсхафен, Москву и другие города.
Московская поездка привлекла внимание тем, что двое из четырех человек остались в столице России на несколько дней дольше запланированного. За ночлег они заплатили сами, а вот авиабилеты обратно — за счет фирмы (это разрешено, если билеты дешевле).
Вызывает вопроси и другая поездка в одну из стран Восточной Европы. Так, согласно счету, один из членов правления и руководитель проектов разместились в одном гостиничном номере, при этом, например, билеты на самолет были раздельными.
Как минимум два раза TLT оплачивала Бородичу его поездки в Астану, хотя у фирмы в Казахстане коммерческих интересов нет.
”Вопрос не в коммерческих интересах, — говорит Бородич. — Наших людей приглашают выступать на различные конференции. Меня звали и в Белград, в другие города”.
Зато коммерческие интересы там есть у друга Бородича Александра Ковалева, главы Северного порта Палдиски. Несколько лет назад порт сообщил о намерении создать транзитный центр для Казахстанских железных дорог. Супруга Ковалева Татьяна Рыбальченко также работает в TLT. Она занимает должность директора административной службы, которая помимо прочего ответственна за покупки в магазине.
Очень сильно увеличились расходы на юридическую помощь. Фирма пользуется услугами дорогих адвокатов (TGS Baltic, KPMG Law, Sorainen, Cobalt, Sirel & Partners), стоимость часа работы которых достигает 150 евро плюс НСО. ”В юридическое бюро обращаются с любым маленьким договором, хотя в фирме есть как юрист, так и специалист по поставкам, не говоря уже о компетентности правления в правовой сфере [Бородич имеет юридическое образование]”, — сказал изданию пожелавший остаться анонимным источник.
Новость будет дополнена.
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