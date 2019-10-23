Бурная жизнь возглавляемой Денисом Бородичем TLT: коньяк, Vana Tallinn, поездки за границу и новое подозрение в коррупции

В сентябре председатель правления Tallinna Linnatranspordi ASi (TLT) Денис Бородич ездил в командировку в Китай. С собой он взял остальных двух членов правления и много алкоголя. На подарки, конечно же.

В ”списке покупок” TLT вообще можно найти много интересного: шампанское Moët & Chandon, коньяк Hennessy, водка Danzka, ручки Parker (стоимостью 124 евро за штуку). Один из директоров купил стул за 769 евро. Нет бильярдного стола? Купим! Микроавтобус, на котором ездило руководство, также был заменен на более дорогой.

Перед поездкой в Китай были куплены коробки конфет, несколько больших бутылок Vana Tallinn, девять маленьких, несколько бутылок водки ”Белуга” и несколько бутылок коньяка Hennessy.

”Мы покупаем эстонские, а не латвийские конфеты”, — отметил Бородич.

Поездка обошлась в 11 600 евро. Помимо непосредственного руководства, в ней участвовал и руководитель проектов электроавтобусов. Эстонская делегация посетила города-миллионники Шэньчжэнь и Чжэнчжоу. В первом расположился завод по производству электробусов, власти второго решили заменить обычные автобусы электрическими.

По словам Бородича, совсем скоро первый электробус прибудет в Таллинн для тестирования. Совершенно бесплатно. И, конечно же, они из Китая.

Представители Tallinna Linnatranspordi AS по работе ездили также в Киев, Брюссель, Осло, Любляну, Амстердам, Фридрихсхафен, Москву и другие города.

Московская поездка привлекла внимание тем, что двое из четырех человек остались в столице России на несколько дней дольше запланированного. За ночлег они заплатили сами, а вот авиабилеты обратно — за счет фирмы (это разрешено, если билеты дешевле).