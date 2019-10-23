Бурная жизнь возглавляемой Денисом Бородичем TLT: коньяк, Vana Tallinn, поездки за границу и новое подозрение в коррупции

Вызывает вопросы и другая поездка в одну из стран Восточной Европы. Так, согласно счету, один из членов правления и руководитель проектов разместились в одном гостиничном номере, при этом, например, билеты на самолет были раздельными.

Как минимум два раза TLT оплачивала Бородичу его поездку в Астану, хотя у фирмы в Казахстане коммерческих интересов нет.

”Вопрос не в коммерческих интересах, — говорит Бородич. — Наших людей приглашают выступать на различные конференции. Меня звали и в Белград, и в другие города”.

Зато коммерческие интересы там есть у друга Бородича Александра Ковалева, главы Северного порта Палдиски. Несколько лет назад порт сообщил о намерении создать транзитный центр для Казахстанских железных дорог. Супруга Ковалева Татьяна Рыбальченко также работает в TLT. Она занимает должность директора административной службы, которая помимо прочего ответственна за покупки в магазине.

Очень сильно увеличились расходы на юридическую помощь. Фирма пользуется услугами дорогих адвокатов (TGS Baltic, KPMG Law, Sorainen, Cobalt, Sirel & Partners), стоимость часа работы которых достигает 150 евро плюс НСО. ”В юридическое бюро обращаются с любым маленьким договором, хотя в фирме есть как юрист, так и специалист по поставкам, не говоря уже о компетентности правления в правовой сфере [Бородич сам имеет юридическое образование]”, — сказал изданию источник, пожелавший остаться анонимным.

Бородич объясняет большие расходы на правовую помощь несколькими международными конкурсами, которые идут сейчас. Кроме того, недавно закончились прения по части оплаты налога с оборота (TLT выиграла).

В прошлом году в руководстве TLT уже произошла большая чистка в связи с покупкой подержанных автобусов и запчастей к ним. Тогда заместить директора ремонтных мастерских социал-демократ Яанус Винк нечестным образом проводил закупки, что позволило ему собрать личный автопарк из автомобилей класса люкс. В результате уголовного дела полетели головы еще трех высокопоставленных руководителей. Сейчас TLT требует с них 1,9 млн евро.

И вот через год после этого похожие подозрения возникли вновь.

Бородич и член правления Отто Попель говорят, что когда они перенимали фирму, то все расчеты велись на бумаге, а запчасти закупались путем телефонного звонка знакомому поставщику. Такая система и позволила Винку с помощью подставных фирм класть себе в карман внушительную комиссию. Сейчас же расчет происходит в интернете при помощи приобретенного в России программного обеспечения, что, по словам, Попеля, полностью исключает возможность коррупции. Бородич также гордится новой системой. По его словам, за первые восемь месяцев она позволила сэкономить на закупке запчастей 730 000 евро.

Заявление Кландорфа касается времени, когда новые решение еще не были внедрены.

”Если ты находишься в XIX веке, то не можешь сразу очутиться в XXI”, — говорит Бородич.

Речь идет о запчастях, приобретенных TLT весной этого года у шведской фирмы Fastighet i Edeby. Отдел внутреннего контроля обнаружил расхождения в указанных на счетах ценах и ценах при взятии запчастей на учет. По словам Бородича, новый подшипник для автобусов-гармошек стоит от 12 000 до 14 000 евро. ”Нет смысла так много инвестировать в автобусы, которые через год-два будут списаны”, — говорит он. В подержанном виде эту деталь можно купить за 1500-2000 евро. Что и было сделано. Общая сумма приобретенных запчастей составила 122 000 евро. Внутренний контроль заинтересовался: каким же образом они были взяты на учет, ведь у фирмы даже отсутствовал соответствующий порядок в отношении подержанных деталей? Аудитор отметил, что если детали и вовсе не брать на учет, то будет нарушен принцип прозрачности. Если какая-то деталь была получена бесплатно или снята со списанного автобуса, то ее следует зарегистрировать по цене 0 евро. Другой специалист на это ответил, что при таком раскладе в случае аварии страховка ничего не возместит.

Бородич говорит, что все в порядке. Запчасти были куплены у шведов по справедливой цене и TLT ничего не потерял. Юрист фирмы пришел к заключению, что закон о государственных тендерах также не был нарушен. Это, по словам Бородича, подтвердили и другие эксперты.

Если все в порядке, то почему Кландорф обратился в полицию?

”Это сигнал обществу, что на данном предприятии к таким вещам (то есть к неразберихе) относятся без толерантности”, — поясняет Бородич. По его словам, против него настроены некоторое связанные в внутренним контролем люди. ”Думаю, что подобные нападки продолжатся, так как любая реформа имеет как сторонников, так и противников”.

Возьмет ли полиция сообщение о преступлении в разработку, станет известно в ближайшее время.

После выхода статьи Бородич сообщил, что полиция решила не возбуждать уголовное дело. Комментарий Бородича можно прочитать ЗДЕСЬ.