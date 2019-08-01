Бурная вечеринка в офисе Центристской партии: советник зазывал молодежь с улицы выпить

Хийе говорит, что, насколько ему известно, на мероприятии наркотики не употреблялись. ”Мне не известно, чтобы кто-то занимался там чем-то запрещенным”, — сказал центрист и добавил, что не может прокомментировать все высказываниях всех гостей. Политик признал, что многих людей он не знал и что такие праздники — редкость. По какой причине это было сделано в тот раз и каким образом происходил поиск людей, он сказать не смог.

Пресс-секретарь Центристской партии Андре Ханимяги сообщил, что Хийе признал факт употребления в офисе алкоголя. Но не наркотиков. ”Пока я не видел ни одного доказательства, что там употребляли еще что-то, кроме алкоголя. Меня там не было, поэтому я не могу ничего сказать. Андрес сказал нам, что никакого кокаина там не было и никаких незаконных действий он не видел”, — сказал Ханимяги.

Ханимяги отметил, что мероприятие не было согласовано с партией. ”Но у наших работников есть ключи. Если кто-то там собирается, то партия это не контролирует. Не говоря уже о том, чтобы мы были в курсе того, кто чем занимается”.

Партии известно ровно столько, сколько рассказал Хийе. ”Конечно же, мы поговорим с работником и выясним, что там происходило. Насколько я понимаю, там действительно были чужие люди”

”Офис — это, прежде всего, — место для работы. И, конечно же, это послужит уроком: чужих людей под конец рабочего дня в офис пускать не стоит”, — отметил пресс-секретарь.

Источник утверждает, что у него есть и более длинное видео, на котором видны находящиеся на столе наркотики, однако за него он запросил тысячи евро. В доказательство источник прислал некоторые фрагменты, на которых, однако, ничего особо компрометирующего не видно. Во вторник источник сообщил, что направил Центристской партии предложение, по которому готов отказаться от обнародования материала в обмен на компенсацию в как минимум 10 000 евро.

Ханимяги сказал изданию, что это не соответствует действительности. ”Никакого видео партии не предлагалось и не показывалось. Да и мы совершенно не заинтересованы в этом”, — заявил он.