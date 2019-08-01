01.08.2019, 09:13

Бурная вечеринка в офисе Центристской партии: советник зазывал молодежь с улицы выпить

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Александер Пихлак
Рихо Нагель
EST
Бурная вечеринка в офисе Центристской партии: советник зазывал молодежь с улицы выпить
2013. aastal sai Andres Hiie toonaselt Tallinna linnapealt Edgar Savisaarelt teenetemärgi kohusetundliku töö eest Nõmme linnaosa halduskogus ja Tallinna linna valimiskomisjonis.Andres Putting

Опытный советник Центристской партии, кавалер ордена за заслуги перед Таллинном Андрес Хийе зазывал чужих людей на вечеринку в офис партии, пишет Eesti Päevaleht.

Накануне Яанова дня, поздно вечером, в расположенный на Нарвском шоссе офис Центристской партии вход был свободным. Незнакомые молодые люди с улицы приглашались внутрь, чтобы ”познакомиться с офисом”. Знакомство продолжалось до самого утра.

Как сказал изданию один из этих молодых людей, на вечеринке помимо крепкого алкоголя употреблялись и запрещенные препараты. Как видно на видео, ”хозяином” праздника был почетный гражданин столицы Андрес Хийе, состоящий в рядах парии 28 лет. По имеющейся информации, на месте был и другой центрист. Ему принадлежит черная собака, которую также можно увидеть в ролике.

Kaader videost


В понедельник Хийе сказал изданию, что он на таком мероприятии не присутствовал. ”Да, в нашем офисе проводятся мероприятия. Наш офис — открытые офис”, — отметил он. Также политик сказал, что последний раз праздник в офисе проводился в мае после выборов в Европарламент. Однако после ознакомления с видеоматериалом Хийе признал, что все-таки в июне была вечеринка, и он на ней присутствовал. В ролике видно, как Хийе сидит в кресле с оголенным животом. На столе стоит бутылка коньяка. Кто-то наставляет кого-то: ”давай, закрывай одну ноздрю”. По словам источника, на столе был и кокаин. Хотя в видео этого не видно.

Хийе говорит, что, насколько ему известно, на мероприятии наркотики не употреблялись. ”Мне не известно, чтобы кто-то занимался там чем-то запрещенным”, — сказал центрист и добавил, что не может прокомментировать все высказываниях всех гостей. Политик признал, что многих людей он не знал и что такие праздники — редкость. По какой причине это было сделано в тот раз и каким образом происходил поиск людей, он сказать не смог.

Пресс-секретарь Центристской партии Андре Ханимяги сообщил, что Хийе признал факт употребления в офисе алкоголя. Но не наркотиков. ”Пока я не видел ни одного доказательства, что там употребляли еще что-то, кроме алкоголя. Меня там не было, поэтому я не могу ничего сказать. Андрес сказал нам, что никакого кокаина там не было и никаких незаконных действий он не видел”, — сказал Ханимяги.

Ханимяги отметил, что мероприятие не было согласовано с партией. ”Но у наших работников есть ключи. Если кто-то там собирается, то партия это не контролирует. Не говоря уже о том, чтобы мы были в курсе того, кто чем занимается”.

Партии известно ровно столько, сколько рассказал Хийе. ”Конечно же, мы поговорим с работником и выясним, что там происходило. Насколько я понимаю, там действительно были чужие люди”

”Офис — это, прежде всего, — место для работы. И, конечно же, это послужит уроком: чужих людей под конец рабочего дня в офис пускать не стоит”, — отметил пресс-секретарь.

Источник утверждает, что у него есть и более длинное видео, на котором видны находящиеся на столе наркотики, однако за него он запросил тысячи евро. В доказательство источник прислал некоторые фрагменты, на которых, однако, ничего особо компрометирующего не видно. Во вторник источник сообщил, что направил Центристской партии предложение, по которому готов отказаться от обнародования материала в обмен на компенсацию в как минимум 10 000 евро.

Ханимяги сказал изданию, что это не соответствует действительности. ”Никакого видео партии не предлагалось и не показывалось. Да и мы совершенно не заинтересованы в этом”, — заявил он.

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