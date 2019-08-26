26.08.2019, 09:31
Бульвар Кадака вновь открыт на участке между улицами Тяхеторни и Ныва
Участок был закрыт для движения в связи с необходимостью ликвидации аварии канализационных труб, сейчас движение восстановлено.
Участок был закрыт для движения в связи с необходимостью ликвидации аварии канализационных труб, сейчас движение восстановлено.
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