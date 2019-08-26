Бульвар Кадака вновь открыт на участке между улицами Тяхеторни и Ныва

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Ummik longread vol 2 Foto: Jaanus Lensment

Участок был закрыт для движения в связи с необходимостью ликвидации аварии канализационных труб, сейчас движение восстановлено.