Буква "Õ" будет увековечена на фасаде дома в Хааберсти

Уже в этом году в Таллинне, в районе Хааберсти фасад дома по адресу Палдиское шоссе, 169 украсит авторская суперграфика стоимостью 15 000 евро. Произведение посвящено 200-летию буквы “Õ”, сообщает управа Хааберсти.
В этом году город уже в четвертый раз провел конкурс суперграфики, на который поступило тридцать работ. В результате одна из работ-победителей будет украшать фасад здания по адресу Палдиское шоссе, 169. Автором работы под названием "Õ" является фирма Finostilo OÜ.
По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, эскиз произведения под названием ”Õ” навеян годом эстонского языка. ”В центре произведения большая буква ”Õ”. Она образует рамку, из которой произрастают орхидеи. На цветах трудится пчела. Произведение переплетает в себе две параллельные истории, дополняющие друг друга. Первый элемент — буква ”Õ”, отмечающая в этом году 200-летие. Второй элемент — орхидеи и растение под названием Дёрен шведский”, — пояснил старейшина.
”Многие подразумевают под Ыйсмяэ жилой микрорайон Вяйке-Ыйсмяэ с его панельными домами. Не все знают, что Ыйсмяэ получил свое название от редкого вида растения под названием Дёрен шведский, цветочки которого окрашивают землю в белый цвет. Также Ыйсмяэ — это болото, на котором произрастают редкие виды орхидей, находящиеся под защитой. Художник произведения подчеркивает именно эту неизвестную многим часть Ыйсмяэ”, - добавил он.
Вторым победителем стала работа Jõuvanker фирмы Piiritus OÜ, которая появится на фасаде дома по адресу улица Келдримяэ, 2. Отмечена также еще одна работа фирмы Piiritus — "Loomislugu".
Суперграфика "Õ" по заказу Департамента окружающей среды и коммунальных услуг будет нанесена на фасад дома в этом году. Стоимость работ составит 15 000 евро. Впервые настенная графика появилась на домах Таллина в 2016 году с целью украшения города и замены самодеятельной мазни профессиональным искусством. Суперграфика тем и отличается от граффити, что известен автор, создание произведения санкционировано, а само творение органически вписывается в картину города.
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