Букмекерский портал: наиболее вероятна коалиция Партии реформ, Isamaa и соцдемов

Коэффициенты букмекерского портала показывают, что наиболее вероятна коалиция Партии реформ, Отечества и Социал-демократической партии — вероятность ее формирования достигает 47%.

В качестве основной альтернативы, согласно прогнозу букмекерского портала, с вероятностью 23% продолжит работу правительство, в которое вновь войдут Центристская партия, Отечество и EKRE. Вероятность появления других коалиций составляет около 10%.

Среди прочего портал дает прогноз и для Кайи Каллас как вероятного следующего премьер-министра: здесь вероятность сейчас составляет на 50/50.