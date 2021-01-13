Букмекерский портал: наиболее вероятна коалиция Партии реформ, Isamaa и соцдемов
Согласно прогнозу, опубликованному на букмекерском портале Betsafe, следующее правительство, скорее всего, сформируют Партия реформ, Isamaa и Социал-демократическая партия. Внеочередные выборы считаются маловероятными.
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