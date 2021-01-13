13.01.2021, 21:00

Букмекерский портал: наиболее вероятна коалиция Партии реформ, Isamaa и соцдемов

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Indrek Saar ja Kaja Kallas.
Indrek Saar ja Kaja Kallas.Foto: Andres Putting

Согласно прогнозу, опубликованному на букмекерском портале Betsafe, следующее правительство, скорее всего, сформируют Партия реформ, Isamaa и Социал-демократическая партия. Внеочередные выборы считаются маловероятными.

Коэффициенты букмекерского портала показывают, что наиболее вероятна коалиция Партии реформ, Отечества и Социал-демократической партии — вероятность ее формирования достигает 47%.

В качестве основной альтернативы, согласно прогнозу букмекерского портала, с вероятностью 23% продолжит работу правительство, в которое вновь войдут Центристская партия, Отечество и EKRE. Вероятность появления других коалиций составляет около 10%.

Среди прочего портал дает прогноз и для Кайи Каллас как вероятного следующего премьер-министра: здесь вероятность сейчас составляет на 50/50.

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