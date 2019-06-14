Бухучет переходит на электронные счета. Это коснется 46 000 предприятий. А вас лично?
С 1 июля государственный бухучет переходит на электронные счета, и в общественном секторе можно будет посылать только их.
С 1 июля государственный бухучет переходит на электронные счета, и в общественном секторе можно будет посылать только их.
К общественному сектору относятся все департаменты и учреждения — как государственные, так и местные. Например, детские сады и школы, а также общественно-правовые юридические лица, например, города, Касса по безработице, эстонское радио и телевидение, целевые учреждения государственных и местных самоуправлений, например, спортивные школы, театры, НКО, дневные центры, кружки по интересам. Также это касается и, например, учреждений типа Tallinna Linnatranspordi AS и Ida-Tallinna Keskhaigla AS.
Стоит отметить, что нововведение коснется почти 46 000 предприятий и организаций.
Проверьте ТУТ, коснется ли это лично вас!
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